Việt Nam và các nước ASEAN tổ chức Ngày Mua sắm Trực tuyến ASEAN 2025

AOSD là sáng kiến do Việt Nam đề xuất từ năm 2020, dưới sự điều phối của Ủy ban Điều phối Thương mại điện tử ASEAN (ACCEC) đã nhanh chóng được toàn khối ASEAN hưởng ứng, trở thành hoạt động thường niên mang tính biểu tượng về sự liên kết số và hội nhập kinh tế nội khối.

Năm 2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương Việt Nam) là đơn vị thiết kế, phát triển và vận hành nền tảng trực tuyến chính thức của chương trình – website https://onlineasean.com. Việt Nam cũng là quốc gia giữ vai trò điều phối kỹ thuật và truyền thông trong suốt quá trình triển khai chương trình từ năm đầu tiên đến nay.

AOSD 2025: Mở rộng quy mô, kết nối sâu hơn

AOSD 2025 tiếp tục phát huy thành công của các kỳ trước, với mục tiêu: Thúc đẩy tiêu dùng và xuất khẩu nội khối qua thương mại điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tiếp cận thị trường khu vực; Nâng cao nhận thức và niềm tin người tiêu dùng vào thương mại điện tử xuyên biên giới.

Chương trình được triển khai theo hai cấp độ gồm: Khuyến mãi nội địa trên các nền tảng thương mại điện tử quốc gia và giao dịch xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp ASEAN.

Doanh nghiệp Việt Nam: Cơ hội tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng khu vực

Theo đại diện Bộ Công Thương, Việt Nam liên tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp tham gia AOSD những năm gần đây. Năm 2025, các doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng khu vực thông qua nền tảng số tập trung do Ban Thư ký ASEAN phát triển, đồng thời được hỗ trợ truyền thông, kết nối với các đối tác thương mại lớn trong và ngoài nước.

Poster quảng bá của chương trình

Tham gia AOSD 2025, doanh nghiệp có thể: Quảng bá sản phẩm trên nền tảng toàn khu vực; Tham gia livestream, khuyến mãi, hội thảo chuyên đề và chiến dịch truyền thông; Kết nối với các sàn TMĐT lớn như Shopee, Tiki, Lazada… và các đối tác logistics, thanh toán; Nâng cao năng lực thương mại điện tử xuyên biên giới thông qua các hội thảo chuyên sâu.

Đăng ký tham gia chương trình:

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) trân trọng mời các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia AOSD 2025.

Thời gian diễn ra: từ ngày 08 đến 10/08/2025

Đăng ký tại: https://onlineasean.com