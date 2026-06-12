Việt Nam vừa khởi công nhà máy công nghệ vũ trụ nửa tỷ USD, “đại bàng” Nhật Bản trực tiếp rót vốn

Một nhà máy của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam. Ảnh: Meiko

Sáng nay (12/6), tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang, Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh.

Tại lễ khởi công, theo ông Sakate Atsushi - Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko (Nhật Bản), Tập đoàn Meiko bắt đầu đầu tư và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Hiện nay, Tập đoàn đã có 5 nhà máy tại Việt Nam. Dự án Meiko Yên Quang là nhà máy thứ 6 khẳng định niềm tin mạnh mẽ của Tập đoàn Meiko vào môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko Sakate Atsushi phát biểu tại Lễ khởi công dự án. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Meiko cho biết, dự án Meiko Yên Quang là một trong những dự án mang tính chiến lược của Tập đoàn, khi tập trung công nghệ AI và công nghệ vũ trụ, với tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 500 triệu USD. Dự kiến, khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy này sẽ mang lại doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm, và tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko Sakate Atsushi cam kết luôn tuân thủ pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hoạt động; qua đó góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản.

Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công dự án. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang của Tập đoàn Meiko là một minh chứng sinh động cho sự phát triển hiệu quả, thực chất của quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời, dự án khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ trong thu hút các dự án đầu tư có chất lượng cao.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao Tập đoàn Meiko, một trong những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất bản mạch điện tử, đã tiếp tục tin tưởng mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn Meiko đầu tư dự án thành công. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, quan tâm phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng môi trường đầu tư thông minh, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều dự án công nghệ cao, dự án đổi mới sáng tạo đến đầu tư tại địa bàn.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Meiko và các đơn vị tham gia dự án trước tiên tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Thứ hai, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Thứ ba, thực hiện tốt các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, xây dựng, môi trường.

Cuối cùng, tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang sẽ được triển khai thành công, sớm đi vào hoạt động hiệu quả và trở thành biểu tượng mới của hợp tác công nghệ cao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Thủ tướng và các đại biểu dự lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang. Ảnh: VGP

Về phía địa phương, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh… tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Meiko triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Meiko cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập đoàn Meiko (thành lập năm 1975) là doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu của Nhật Bản. một Đây cũng là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất bản mạch điện tử và lắp ráp các bản mạch điện tử hoàn chỉnh với nhiều nhà máy tại Nhật Bản, Trung Quốc và các văn phòng đại diện, công ty con trên khắp thế giới.