Hạ tầng VMware: Đánh giá lại khả năng vận hành và phát triển dài hạn

Câu hỏi không chỉ là hệ thống có đang hoạt động hay không, mà còn là liệu nền tảng đó có tiếp tục được hỗ trợ, cập nhật bảo mật, nâng cấp công nghệ và đáp ứng nhu cầu vận hành trong 3-5 năm tới hay không.

Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh yêu cầu về tuân thủ và quản trị công nghệ ngày càng được nâng cao. Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy xu hướng siết chặt việc sử dụng phần mềm và nền tảng công nghệ hợp pháp trong môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bài toán không chỉ dừng ở việc có bản quyền hay không, mà còn bao gồm khả năng được hỗ trợ chính thức, nhận các bản cập nhật bảo mật, duy trì tính liên tục trong vận hành và đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần nhìn nhận hạ tầng VMware dưới góc độ rộng hơn câu chuyện bản quyền. Điều quan trọng là bảo đảm nền tảng đang vận hành có nguồn gốc rõ ràng, được hỗ trợ chính thức, được cập nhật liên tục và có lộ trình phát triển phù hợp với chiến lược số hóa của tổ chức.

Ba nhóm doanh nghiệp cần rà soát lại hạ tầng VMware

Hiện nay, có ba nhóm doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá lại hiện trạng VMware của mình.

Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp đang sử dụng VMware phiên bản cũ hoặc các mô hình license được triển khai từ nhiều năm trước. Trong nhiều trường hợp, hệ thống vẫn hoạt động ổn định nhưng đã không còn nằm trong vòng đời hỗ trợ chính thức của hãng. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận bản vá bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật và lộ trình nâng cấp trong tương lai.

Nhóm thứ hai là các doanh nghiệp đang sử dụng VMware vSphere Foundation hoặc các nền tảng VMware đã được chuẩn hóa theo mô hình mới của Broadcom. Với nhóm này, bài toán không chỉ là duy trì vận hành mà còn là đánh giá khả năng mở rộng sang các năng lực mới như tự động hóa hạ tầng, dịch vụ cơ sở dữ liệu, cloud-native hay private AI trên cùng một nền tảng thống nhất.

Nhóm thứ ba là các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ cloud nền tảng VMware từ các nhà cung cấp dịch vụ. Khi đó, doanh nghiệp cần hiểu rõ nhà cung cấp hiện tại có thuộc hệ sinh thái đối tác được Broadcom công nhận chính thức hay không, mô hình cấp phép có đáp ứng yêu cầu hiện hành hay không, cũng như khả năng hỗ trợ kỹ thuật và vận hành lâu dài của nền tảng.

Hệ thống vẫn hoạt động không đồng nghĩa với hạ tầng đang an toàn

Một hệ thống Cloud có thể tiếp tục vận hành trong nhiều năm mà không phát sinh sự cố lớn. Tuy nhiên, khi nền tảng Cloud không còn được hỗ trợ chính thức, doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc nâng cấp, mở rộng, xử lý sự cố và đáp ứng các yêu cầu mới về bảo mật, tuân thủ và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và tự động hóa, việc duy trì một nền tảng được cập nhật thường xuyên và có khả năng tiếp cận các bản vá bảo mật mới nhất trở thành yêu cầu quan trọng đối với mọi tổ chức.

Các doanh nghiệp cần duy trì một nền tảng được cập nhật thường xuyên và có khả năng tiếp cận các bản vá bảo mật mới nhất. Ảnh: Viettel IDC

Đối với Cloud nền tảng VMware, bản quyền hợp lệ chỉ là một phần của bài toán. Điều doanh nghiệp cần quan tâm hơn là liệu nền tảng hiện tại có còn được hỗ trợ kỹ thuật, có khả năng nâng cấp lên các phiên bản mới và có thể đáp ứng các yêu cầu vận hành trong tương lai hay không.

Chi phí của việc chậm rà soát hạ tầng đôi khi có thể lớn hơn nhiều so với chi phí chuyển đổi. Khi phát sinh sự cố hoặc nhu cầu mở rộng, doanh nghiệp có thể đối mặt với thời gian xử lý kéo dài, gián đoạn dịch vụ hoặc các hạn chế về công nghệ khiến quá trình chuyển đổi bị ảnh hưởng.

Từ quản lý bản quyền đến quản trị vòng đời hạ tầng

Sau các thay đổi trong hệ sinh thái VMware, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy quản lý license đơn thuần sang quản trị toàn bộ vòng đời hạ tầng.

Điều này bao gồm việc đánh giá hiện trạng hệ thống, kiểm tra tình trạng hỗ trợ kỹ thuật, khả năng nhận bản vá bảo mật, lộ trình nâng cấp, mức độ phụ thuộc của các ứng dụng quan trọng và khả năng tiếp cận các công nghệ mới trong tương lai.

Đối với nhiều tổ chức, đây cũng là thời điểm phù hợp để xem xét lại mô hình triển khai, bao gồm hạ tầng tại chỗ (on-premises), private cloud hoặc các dịch vụ Cloud nền tảng VMware được cung cấp và vận hành bởi đối tác chính thống của Broadcom trên toàn cầu.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuẩn hóa và chuyển đổi

Là Pinnacle Partner – cấp đối tác cao nhất trong chương trình Broadcom Advantage Partner dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây VMware (VCSP) tại Việt Nam và Đông Nam Á, Viettel IDC sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình đánh giá, chuẩn hóa và chuyển đổi hạ tầng VMware.

Thay vì chỉ tập trung vào bản quyền phần mềm, Viettel IDC hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá toàn diện hiện trạng hạ tầng, xây dựng lộ trình nâng cấp phù hợp, chuẩn hóa môi trường vận hành và tiếp cận các công nghệ mới trên nền tảng ưu việt nhất của Vmware.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể khai thác các năng lực tiên tiến nhất của nền tảng ảo hóa như dịch vụ cơ sở dữ liệu Data Services Manager (DSM), các dịch vụ cloud-native, tự động hóa hạ tầng và các giải pháp AI dùng riêng (Private AI) được tích hợp sẵn trên cùng một kiến trúc đồng nhất của Broadcom.

Trong kỷ nguyên số, điều doanh nghiệp cần không chỉ là một license hợp lệ, mà là một nền tảng dịch vụ được hỗ trợ chính thức, cập nhật liên tục và có lộ trình phát triển dài hạn. Việc rà soát lại hạ tầng nền tảng VMware hôm nay không đơn thuần là một yêu cầu tuân thủ, mà là một bước quan trọng để bảo đảm khả năng vận hành, đổi mới và tăng trưởng trong tương lai của các doanh nghiệp.