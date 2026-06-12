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Tập đoàn Trung Quốc đề xuất cho TP.HCM vay lãi suất từ 2,75% - 5,5%/năm để đầu tư hạ tầng

| | Doanh nghiệp

Tập đoàn Trung Quốc đề xuất cho TP.HCM vay lãi suất từ 2,75% - 5,5%/năm để đầu tư hạ tầng

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ do Việt Nam cung cấp khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ; đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình tham gia các dự án.

Sáng 12/6, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc. Các nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu quy hoạch; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ; trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư để làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các dự án.

Biên bản cũng nêu rõ việc hợp tác không làm phát sinh bất kỳ cam kết hay nghĩa vụ nào về lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà thầu thực hiện dự án. Mọi hoạt động đầu tư, triển khai dự án cụ thể trong tương lai phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các thủ tục liên quan.

Tập đoàn Trung Quốc đề xuất cho TP.HCM vay lãi suất từ 2,75% - 5,5%/năm để đầu tư hạ tầng- Ảnh 1.

Đáng chú ý, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ do Việt Nam cung cấp khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ; đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình tham gia các dự án.

Theo Báo Xây dựng, về nguồn lực tài chính, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết sẵn sàng nghiên cứu phương án ứng vốn triển khai dự án trong trường hợp thành phố gặp khó khăn về nguồn vốn. Doanh nghiệp đề xuất cơ chế hoàn trả theo lộ trình với mức lãi suất từ 2,75% đến 5,5%/năm. Đại diện tập đoàn cũng khẳng định sẽ không tính thêm tỷ suất lợi nhuận hay các khoản chi phí khác ngoài mức lãi suất nêu trên.

Biên bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng và đô thị của TPHCM trong giai đoạn tới.﻿

Tại Việt Nam, doanh nghiệp này đã trúng thầu, đang triển khai ba dự án lớn tại Hà Nội là xây dựng cầu Tứ Liên và hai đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và hai đường dẫn; tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc. ﻿

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PV

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