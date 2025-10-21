Vietbank lần đầu được xếp hạng tín nhiệm quốc tế hạng tín dụng “B+” từ Fitch Ratings

Theo Fitch, kết quả xếp hạng phản ánh năng lực quản trị rủi ro chặt chẽ, hồ sơ tín dụng lành mạnh và khả năng ứng phó ổn định của Vietbank trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội Quý III/2025 của Chính phủ, GDP 9 tháng năm 2025 của Việt Nam ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 5 năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của các tổ chức tài chính ngân hàng. Vietbank đã thể hiện định hướng chiến lược rõ ràng, tập trung vào mảng ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chất lượng tài sản của Vietbank được đánh giá tích cực khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,5% vào cuối tháng 6/2025, tương đương mức trung bình của các ngân hàng cùng quy mô trong hệ thống. Danh mục cho vay có tỷ lệ tài sản bảo đảm cao giúp ngân hàng kiểm soát tốt rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, khả năng sinh lời của Vietbank được Fitch đánh giá duy trì ổn định nhờ biên lãi thuần hợp lý và hiệu quả kiểm soát chi phí ngày càng được cải thiện.

Ở góc độ vốn và thanh khoản, Fitch ghi nhận Vietbank có tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt khoảng 85%, phản ánh khả năng quản trị nguồn vốn an toàn và linh hoạt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 10.900 tỷ đồng trong năm 2025, Vietbank được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể các chỉ số an toàn vốn.

Fitch Ratings cũng nhấn mạnh rằng xếp hạng "B+" với triển vọng ổn định cho thấy Vietbank đang duy trì năng lực hoạt động vững vàng, khả năng quản trị hiệu quả và được hưởng lợi từ môi trường kinh tế thuận lợi của Việt Nam. Việc được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức quốc tế uy tín này giúp Vietbank gia tăng uy tín và minh bạch trong mắt nhà đầu tư, đối tác và khách hàng, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh hơn.

Vietbank được Fitch Ratings đánh giá tích cực là sự kiện quan trọng trong hành trình phát triển minh bạch, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực toàn cầu. Đây cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục củng cố năng lực tài chính, tăng cường chất lượng tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng nền khách hàng bán lẻ, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao xếp hạng tín nhiệm trong thời gian tới. Với kết quả này, giúp Vietbank phát triển bền vững, minh bạch và gắn liền với các chuẩn mực quốc tế trong quản trị và điều hành.

Xem thêm tại link: Fitch Assigns Vietnam's VietBank First-Time IDR of 'B+'; Outlook Stable