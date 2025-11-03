Vietcap đánh dấu hành trình 18 năm với cuộc thi "3 tuần thử thách đường đua đầu tư"

Không chỉ là món quà tri ân, chương trình là lời cảm ơn chân thành Vietcap gửi tới những khách hàng đã đồng hành trong suốt 18 năm hành trình phát triển của công ty.

"3 Tuần Thử Thách Đường Đua Đầu Tư Cùng Vietcap" – Thử thách đầu tư hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng đến lên 300 triệu đồng

Nhằm lan tỏa tinh thần đầu tư chủ động và bền bỉ, Vietcap chính thức khởi động chương trình "3 Tuần Thử Thách Đường Đầu Tư Cùng Vietcap", diễn ra từ 27.10 đến 14.11.2025.

Vietcap triển khai chương trình "3 Tuần Thử Thách Đường Đua Đầu Tư Cùng Vietcap" kỷ niệm 18 năm thành lập

Lấy cảm hứng từ hành trình đầu tư – một đường đua dài đầy thử thách, chương trình được Vietcap thiết kế như một sân chơi kết hợp giữa trải nghiệm, bản lĩnh và may mắn, nơi nhà đầu tư có thể thử sức, tích lũy kinh nghiệm và chạm tới những phần thưởng giá trị. Bởi trên hành trình hướng đến tự do tài chính, Vietcap luôn mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng khách hàng từ những bước khởi đầu đầu tiên cho đến khi về đích thành công.

Trong suốt 3 tuần diễn ra chương trình, nhà đầu tư có thể giao dịch để tích lũy mã dự thưởng và tham gia quay số may mắn hàng tuần, với tổng giá trị giải thưởng gần 300 triệu đồng. Mỗi vòng quay sẽ được phát trực tiếp qua Livestream trên fanpage Vietcap, đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố kết quả, đồng thời mang đến trải nghiệm sôi động và đầy kết nối cho thử thách hàng tuần.

Ngoài các vòng quay may mắn, chương trình còn tôn vinh những nhà đầu tư xuất sắc nhất sau 3 tuần thử thách. Cụ thể, khách hàng mới có hiệu suất đầu tư cao nhất sẽ nhận 1 chỉ vàng, trong khi khách hàng hiện hữu dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ được trao 3 chỉ vàng.

Với "3 Tuần Thử Thách Đường Đua Đầu Tư", Vietcap không chỉ mang đến một chương trình tri ân, mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: mỗi hành trình đầu tư là một chặng đường kiên định – và Vietcap luôn đồng hành cùng bạn trên con đường chạm tới tự do tài chính.

Chi tiết thể lệ tham gia chương trình được đăng tải tại Website Vietcap.

Tri ân cộng đồng nhà đầu tư –Tiếp tục lan tỏa tinh thần đầu tư bền vững

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng sôi động dịp cuối năm và thu hút nhiều nhà đầu tư trẻ, Vietcap tin rằng mỗi thử thách đầu tư không chỉ là cơ hội sinh lời, mà còn là hành trình học hỏi, rèn luyện tư duy và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và phục vụ nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, Vietcap không ngừng phát triển các nền tảng công nghệ. Đồng hành cùng nhà đầu tư trong thử thách lần này tiếp tục là hệ sinh thái ứng dụng công nghệ phân tích và smart data của Vietcap, như Vietcap IQ, Vietcap AI News, AI Trading,.. những công cụ luôn được nghiên cứu và hoàn thiện nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư. Vietcap IQ giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng thị trường dựa trên phân tích chuyên sâu từ đội ngũ Vietcap, báo cáo cập nhật toàn diện giúp nhà đầu tư hiểu rõ và hành động nhanh chóng, dữ liệu toàn diện 360 độ doanh nghiệp niêm yết để nhận diện tiềm năng tăng trưởng, phân tích ngành và thị trường theo dòng tiền và hành vi đầu tư, biểu đồ giá và bộ lọc cổ phiếu linh hoạt, phù hợp với mọi chiến lược.

Ngoài ra, Vietcap đã và đang tích hợp AI vào các hệ thống phân tích dữ liệu, chatbot tư vấn và gợi ý danh mục đầu tư, giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, hướng đến tối ưu hóa lợi thế kết hợp sức mạnh công nghệ với kinh nghiệm của đội ngũ chuyên viên tư vấn để mang lại hiệu quả đầu tư tối đa cho khách hàng.

Vietcap mong muốn lan tỏa tinh thần đầu tư bền vững qua chương trình thử thách

"3 Tuần Thử Thách Đầu Tư Cùng Vietcap" không chỉ mang đến cơ hội nhận giải thưởng giá trị, mà còn là dịp để nhà đầu tư cùng nhìn lại hành trình đã qua, nơi mỗi quyết định đầu tư là một bước tiến, mỗi trải nghiệm là một bài học quý giá. Nhìn lại 18 năm đồng hành cùng cộng đồng nhà đầu tư, Vietcap mong muốn tiếp tục khơi gợi tinh thần đầu tư chủ động và cùng khách hàng viết tiếp câu chuyện thành công mới thông qua chương trình thử thách lần này.

Với tinh thần đó, của Vietcap kỳ vọng chương trình này sẽ trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng nhà đầu tư Vietcap để cùng hướng đến tương lai tự do tài chính.