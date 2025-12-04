Vietcap ra mắt Warren - Chuyên gia tư vấn tài chính AI

Khi mỗi nhà đầu tư đều cần có một mentor cho riêng mình

Trong vài năm gần đây, đầu tư cá nhân tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo sự xuất hiện của nhiều công cụ giao dịch ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Theo báo cáo "AI & Dữ liệu trong Tài chính Việt Nam 2024" (VASB & EY), khoảng 60% tổ chức tài chính đã thử nghiệm hoặc triển khai AI vào hoạt động. Cùng với đó, báo cáo "Vietnam AI Economy 2025" ghi nhận quy mô thị trường AI đạt khoảng 750 triệu USD, tăng trưởng 15–18% mỗi năm, trong đó fintech (công nghệ tài chính) là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư, Vietcap phát triển và định vị Warren như một Chuyên gia tư vấn tài chính AI. Warren mang đến các giải pháp tài chính cá nhân hoá, cung cấp kiến thức rõ ràng và hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định tự tin hơn trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Warren – Chuyên gia tư vấn tài chính AI của riêng bạn

Với mục tiêu mang lại một người đồng hành đáng tin cậy cho nhà đầu tư, Vietcap phát triển Warren như một Chuyên gia tư vấn tài chính AI sở hữu nền tảng tri thức sâu và khả năng phân tích vượt trội. Chia sẻ về định hướng sản phẩm, ông Nhan Tuấn – Phó Tổng giám đốc Vietcap, nhấn mạnh: "Warren được tạo ra để đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với mọi người, biến những thông tin phức tạp của thị trường thành các phân tích rõ ràng và dễ hành động, giúp mỗi nhà đầu tư tự tin hơn khi đưa ra quyết định của riêng mình".

Warren được xây dựng trên nền tảng Agentic AI và hệ thống phân tích dữ liệu lớn, kết hợp với dữ liệu thị trường thời gian thực và nguồn nghiên cứu chuyên sâu từ đội ngũ Vietcap Research. Hệ thống vận hành bởi hơn hàng chục AI Agents chuyên biệt, trong đó mỗi Agent theo dõi một mảng dữ liệu riêng - từ tin nóng thị trường, biến động giá, dòng tiền đến các tín hiệu giao dịch phức tạp diễn ra trong thời gian thực. Các AI Agents hoạt động song song và phối hợp với nhau như một "đội ngũ phân tích 24/7", giúp nhà đầu tư có được góc nhìn toàn diện mà không cần tự xử lý khối lượng lớn các tác vụ phân tích phức tạp.

Để việc trải nghiệm Warren trong lần ra mắt đầu tiên này được thú vị hơn, Vietcap đồng thời triển khai cuộc thi "Vietcap Invest – Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren" từ ngày 08.12.2025 đến 16.01.2026. Nhà đầu tư chỉ cần giao dịch tại Vietcap và duy trì mức độ tương tác với Warren là được tính xếp hạng nhận quà thưởng mà không cần thực hiện thêm thao tác đăng ký riêng nào khác để tham gia.

Hệ thống giải thưởng được thiết kế linh hoạt theo ba bảng thi, phù hợp với từng nhóm nhà đầu tư. Bảng Master dành cho nhà đầu tư có NAV (giá trị tài sản ròng) trên 500 triệu, xếp hạng dựa trên hiệu suất đầu tư. Bảng Pro dành cho NAV dưới 500 triệu với cùng tiêu chí đánh giá, tạo sân chơi công bằng giữa các nhóm nhà đầu tư có kinh nghiệm khác nhau. Bên cạnh đó, bảng All-Star mở rộng cho mọi nhà đầu tư và trao giải dựa trên mức độ tương tác với Warren như đặt câu hỏi, sử dụng tính năng hay gửi góp ý trong quá trình trải nghiệm.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, được trao liên tục trong suốt 6 tuần, giúp nhà đầu tư ở mọi cấp độ đều có cơ hội nhận thưởng. Kết thúc chương trình, giải thưởng lớn (Grand Prize) sẽ được trao cho những nhà đầu tư có kết quả ấn tượng nhất ở cả ba bảng. Mỗi tuần sẽ có nhiều giải thưởng được trao ở từng bảng thi, bao gồm cả tiền mặt và các phần quà giá trị. Ngoài ra, những nhà đầu tư tích cực tương tác và đóng góp ý cho Warren AI cũng có cơ hội nhận các bộ quà tặng độc quyền từ Vietcap.

Trong quá trình đầu tư hay tham gia cuộc thi, Warren sẽ trở thành cố vấn AI hỗ trợ xuyên suốt cho nhà đầu tư. Với nhà đầu tư mới, Warren giúp làm rõ các chỉ báo cơ bản và cơ chế vận hành thị trường. Với những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, Warren cung cấp phân tích đa tầng theo thời gian thực, từ sức khỏe doanh nghiệp, dòng tiền, xu hướng ngành đến mô hình giá và tín hiệu kỹ thuật. Nhờ vậy, mỗi nhà đầu tư đều có thể tận dụng Warren theo đúng nhu cầu và phong cách giao dịch của mình.

Warren - Khởi đầu cho kỷ nguyên tư vấn tài chính cá nhân hóa bằng AI

Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển thành những góc nhìn có thể áp dụng được trong thực tế. Đây cũng là nguyên tắc hoạt động của Warren khi đồng hành cùng nhà đầu tư mỗi ngày.

Ở giai đoạn hiện tại, Warren đang sở hữu nhóm năng lực cốt lõi:

Giải đáp mọi thắc mắc về thị trường chứng khoán.

Phân tích thị trường và phân tích kỹ thuật chuyên sâu.

Cập nhật và cung cấp tin tức, thương vụ, ý tưởng giao dịch mỗi ngày.

Cá nhân hóa phân tích, tư vấn và khuyến nghị theo khẩu vị đầu tư.

Đây mới chỉ là những năng lực đầu tiên của Warren. Vietcap sẽ tiếp tục mở rộng công nghệ nền tảng để trở thành một trong những giải pháp tư vấn tài chính AI hàng đầu trên thị trường trong thời gian tới.

Cùng trải nghiệm Warren và tham gia cuộc thi "Vietcap Invest – Nâng tầm đầu tư, thắng lớn mỗi tuần cùng Warren" để có cơ hội nhận thưởng và đón đầu xu thế đầu tư cùng công nghệ trong kỷ nguyên chuyển mình tại Việt Nam. Xem thêm thông tin & chi tiết thể lệ tại trang chính thức của cuộc thi: https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/vietcap-invest