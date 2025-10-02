Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn

Theo Market.us, thị trường gạch khổ lớn đạt US$90.9 tỷ (2024), khu vực APAC chiếm 49.4%, cho thấy nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng khổng lồ.

Vietceramics tiên phong đưa gạch khổ lớn từ Ý về Việt Nam, giúp đáp ứng phân khúc siêu sang và tăng giá trị dự án.

Sự kiện trưng bày các mẫu gạch khổ lớn 120x278cm.

Việc thi công gạch khổ lớn đòi hỏi tay nghề cao hơn, ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn vật liệu. Đây là lý do Vietceramics tổ chức workshop này.

Khoan cắt gạch.

"Nghiệm thu" gạch mới cắt.

Khoan lỗ trên gạch.

Dán gạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ốp mặt dựng facade.

Sự hợp tác hiệu quả giữa Vietceramics cùng các thương hiệu quốc tế giúp các chuyên gia tự tin ứng dụng gạch khổ lớn để nâng cao chất lượng và thẩm mỹ của công trình trong nước.