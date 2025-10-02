Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn

02-10-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn

Tháng 9, Vietceramics tổ chức workshop "Thi Công Gạch Khổ Lớn: Không Còn Là Thách Thức", hợp tác cùng Atlas Concorde, Weber, Fischer, Hồng Tâm Phát.

Theo Market.us, thị trường gạch khổ lớn đạt US$90.9 tỷ (2024), khu vực APAC chiếm 49.4%, cho thấy nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng khổng lồ.

Vietceramics tiên phong đưa gạch khổ lớn từ Ý về Việt Nam, giúp đáp ứng phân khúc siêu sang và tăng giá trị dự án.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 1.

Sự kiện trưng bày các mẫu gạch khổ lớn 120x278cm.

Việc thi công gạch khổ lớn đòi hỏi tay nghề cao hơn, ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn vật liệu. Đây là lý do Vietceramics tổ chức workshop này.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 2.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 3.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 4.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 5.

Khoan cắt gạch.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 6.

"Nghiệm thu" gạch mới cắt.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 7.

Khoan lỗ trên gạch.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 8.

Dán gạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vietceramics: Bước đi chiến lược với “lá bài” Gạch Khổ Lớn- Ảnh 9.

Ốp mặt dựng facade.

Sự hợp tác hiệu quả giữa Vietceramics cùng các thương hiệu quốc tế giúp các chuyên gia tự tin ứng dụng gạch khổ lớn để nâng cao chất lượng và thẩm mỹ của công trình trong nước.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
VietCeramics

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc?

Bi kịch món nợ thuế 182 tỷ của 2 người làm thuê: Ai đứng sau vụ án chấn động một thời tại tp.HCM khiến Interpol phải vào cuộc? Nổi bật

Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo Nổi bật

'Dệt may Việt Nam không thể dựa vào lợi thế lao động giá rẻ nữa'

'Dệt may Việt Nam không thể dựa vào lợi thế lao động giá rẻ nữa'

07:45 , 02/10/2025
'Ông lớn' ngành lưu trữ dữ liệu Synology báo cáo doanh thu tại Việt Nam tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm

'Ông lớn' ngành lưu trữ dữ liệu Synology báo cáo doanh thu tại Việt Nam tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm

07:10 , 02/10/2025
Phơi bày chiêu trò của doanh nghiệp thao túng giá cổ phiếu bất động sản

Phơi bày chiêu trò của doanh nghiệp thao túng giá cổ phiếu bất động sản

07:02 , 02/10/2025
Người đại diện pháp luật Hoàng Quân Land bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Người đại diện pháp luật Hoàng Quân Land bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

07:01 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên