Vietcombank cảnh báo nóng

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội), thời gian gần đây, tại Tràng Tiền Plaza và nhiều khu vực trung tâm Hà Nội, đã xuất hiện các tin nhắn giả mạo Ngân hàng Vietcombank.

Cụ thể, người nhận được tin nhắn thông báo: "Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: https://tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq"

Cơ quan công an khẳng định đây là đường link giả mạo, được thiết kế tinh vi để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng. Khi nạn nhân bấm vào và nhập thông tin đăng nhập, kẻ xấu sẽ thu thập toàn bộ tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP, dẫn đến nguy cơ mất sạch tiền và rò rỉ dữ liệu cá nhân chỉ sau ít phút.

Ngay sau đó, Ngân hàng Vietcombank đã lên tiếng khẳng định, đơn vị không bao giờ gửi tin nhắn chứa đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng hay quà tặng.

Tất cả các chương trình chính thống của Vietcombank chỉ được triển khai trên hai kênh chính thức là website www.vietcombank.com.vn và ứng dụng VCB Digibank.

Trước tình hình này, Vietcombank và cơ quan công an cùng khuyến cáo người dân: