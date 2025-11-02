Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-11-2025 - 10:42 AM | Kinh tế số

Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào khách hàng qua tin nhắn SMS.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội), thời gian gần đây, tại Tràng Tiền Plaza và nhiều khu vực trung tâm Hà Nội, đã xuất hiện các tin nhắn giả mạo Ngân hàng Vietcombank.

Cụ thể, người nhận được tin nhắn thông báo: "Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: https://tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq"

Cơ quan công an khẳng định đây là đường link giả mạo, được thiết kế tinh vi để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng. Khi nạn nhân bấm vào và nhập thông tin đăng nhập, kẻ xấu sẽ thu thập toàn bộ tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP, dẫn đến nguy cơ mất sạch tiền và rò rỉ dữ liệu cá nhân chỉ sau ít phút.

Vietcombank cảnh báo nóng- Ảnh 1.

Ngay sau đó, Ngân hàng Vietcombank đã lên tiếng khẳng định, đơn vị không bao giờ gửi tin nhắn chứa đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng hay quà tặng.

Tất cả các chương trình chính thống của Vietcombank chỉ được triển khai trên hai kênh chính thức là website www.vietcombank.com.vn và ứng dụng VCB Digibank.

Trước tình hình này, Vietcombank và cơ quan công an cùng khuyến cáo người dân:

    Tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ đường link hoặc người lạ nào.

    Trong trường hợp đã trót bấm vào liên kết giả mạo hoặc nhập thông tin: Cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ ngay tổng đài Vietcombank 1900 545413 để khóa tài khoản tạm thời, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất.

    Khi phát hiện các đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo tại trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, người dân nên báo ngay cho lực lượng công an, Phòng An ninh mạng hoặc ban quản lý tòa nhà.

    Không chia sẻ, lan truyền các đường link lạ, kể cả "để xem thử". Thay vào đó, hãy chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè và đồng nghiệp để cùng nâng cao cảnh giác, bảo vệ an toàn tài sản của chính mình.

    Thay đổi mới trên ứng dụng VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Theo Khả Văn

Đời sống pháp luật

