Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người dùng cần chú ý chi tiết này

Trong thời gian qua, Vietcombank nhiều lần ghi nhận tình trạng kẻ gian giả danh chuyên viên tuyển dụng, gửi email mời phỏng vấn, yêu cầu ứng viên chuyển tiền phí hoặc tải ứng dụng, truy cập đường link để tham gia vòng sơ tuyển. Không ít trường hợp bị dụ dỗ vào các nhóm Zalo, Telegram với lời hứa làm “nhiệm vụ” để nhận hoa hồng. Một số fanpage, website cũng bị lập giả nhằm phát tán đường dẫn chứa mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo cảnh báo mới nhất, các đối tượng còn lập nhóm trên Viber, Zalo, Facebook, tự xưng là bộ phận tuyển dụng Vietcombank. Nhóm này đăng tải tin tuyển dụng hấp dẫn về một dự án giả mạo mang tên “Quỹ Tâm Tài Việt” thuộc chương trình “Cặp Lá Yêu Thương”, được giới thiệu là hoạt động an sinh xã hội hợp tác giữa Vietcombank và Vietlott. Để tăng tính tin cậy, kẻ gian còn làm giả văn bản có chữ ký, con dấu của lãnh đạo ngân hàng và đưa ra quy trình tuyển dụng phức tạp.

Vietcombank cảnh báo dự án giả mạo có tên “Quỹ Tâm Tài Việt”. (Nguồn: Vietcombank)

Sau khi nắm thông tin cá nhân, đối tượng hướng dẫn ứng viên truy cập vào website giả mạo như duanpower.com để đăng ký tài khoản và thực hiện các “nhiệm vụ”. Ở bước cuối, ứng viên bị yêu cầu chuyển 120.000 đồng với lý do ký quỹ để tham gia phân cảnh “Khớp Lệnh - Tài chính thịnh vượng”. Ngay khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo lập tức chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Vietcombank khẳng định chỉ sử dụng email có tên miền @vietcombank.com.vn để liên hệ với ứng viên. Tất cả địa chỉ khác đều là giả mạo.

Ngân hàng cũng tuyệt đối không yêu cầu ứng viên nộp bất kỳ khoản phí, không đề nghị chuyển tiền, ký quỹ hay thực hiện giao dịch tài chính dưới mọi hình thức. Đồng thời, ngân hàng không yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP và không liên hệ qua đường link hoặc ứng dụng nhắn tin.

Vietcombank khuyến cáo người dân không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không đăng ký tài khoản trên website đáng ngờ. Người dùng cũng cần cảnh giác, không tiết lộ thông tin cá nhân hay dữ liệu bảo mật ngân hàng cho bất kỳ ai. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay hotline 1900 545 413, đến chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.