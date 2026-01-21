Vietcombank nhắc khách hàng đừng nghe cuộc gọi này

Lợi dụng nhu cầu tài chính và tâm lý muốn sở hữu thẻ tín dụng hạn mức cao của nhiều người dân, các đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, Messenger để chèo kéo. Đáng chú ý, kịch bản lừa đảo đã được nâng cấp tinh vi hơn hẳn so với trước đây. Thay vì gọi điện trực tiếp ngay từ đầu, kẻ gian sử dụng hệ thống tự động phát thông báo giả danh: "Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng. Nhấn phím 1 để gặp nhân viên tư vấn". Chính thao tác bấm phím này khiến nạn nhân lầm tưởng mình đang kết nối với hệ thống chính thống của ngân hàng.

Sau khi con mồi sập bẫy, kẻ giả danh nhân viên ngân hàng sẽ xuất hiện để "hỗ trợ". Chúng thuyết phục khách hàng mở thẻ ghi nợ phi vật lý hoặc làm hồ sơ thẻ tín dụng online. Mục tiêu cuối cùng của chúng là chiếm đoạt thông tin nhạy cảm bao gồm hình ảnh thẻ, dãy số in trên thẻ, mã OTP hoặc thậm chí là thông tin sinh trắc học và tài khoản đăng nhập VCB Digibank. Ngay khi có được các dữ liệu này, kẻ gian sẽ âm thầm liên kết thẻ của nạn nhân vào các ví điện tử hoặc thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến các mặt hàng giá trị cao như iPhone, MacBook để tẩu tán tài sản.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp thông tin, nhiều đối tượng còn vẽ ra kịch bản yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản một số tiền lớn để "nâng điểm tín dụng" hoặc thanh toán "phí hồ sơ" thì mới đủ điều kiện phát hành thẻ. Đây hoàn toàn là các chiêu trò nhằm chiếm đoạt tiền trực tiếp từ tài khoản của người nhẹ dạ cả tin.

Một số đầu số điện thoại lừa đảo đã bị ghi nhận bao gồm 02366888766, 02488860469 hay 1900355561, tuy nhiên người dân cần cảnh giác với mọi cuộc gọi lạ.

Trước làn sóng lừa đảo này, Vietcombank khẳng định ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như số thẻ, mật khẩu VCB Digibank hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng cũng tuyệt đối không gửi tin nhắn SMS hay email chứa đường link lạ. Để bảo vệ tài sản của chính mình, người dùng cần tuân thủ nguyên tắc "không tin, không nghe, không khai báo" với các cuộc gọi xưng danh nhân viên ngân hàng mà yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu có nhu cầu dịch vụ, khách hàng chỉ nên liên hệ qua hotline chính thức 1900545413 hoặc truy cập website chính thức của Vietcombank.