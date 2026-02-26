VietinBank chỉ bán được hơn 1% lượng cổ phiếu SGP đã đăng ký

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty CP Cảng Sài Gòn (Saigon Port, MCK: SGP, sàn UPCoM).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 19/1/2026 đến ngày 13/2/2026, VietinBank mới chỉ bán ra thành công 275.500 cổ phiếu SGP trong tổng số hơn 19,6 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán ra, tương đương hơn 1,4%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, VietinBank đã giảm sở hữu cổ phiếu SGP từ hơn 19,6 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 19,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,07% xuống còn 8,94% vốn tại Saigon Port.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra ngày 5/2/2026 vừa qua, các cổ đông của Saigon Port đã chấp thuận cho công ty được tham gia Liên danh cùng với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP (VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding (TiL) hoặc một đơn vị khác do Tập đoàn MSC/TiL chỉ định tham gia đăng ký lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sau khi Liên danh nêu trên được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lựa chọn làm Nhà đầu tư Dự án, chấp thuận chủ trương cho Saigon Port góp vốn với tỷ lệ 15% vốn điều lệ trong công ty Liên doanh để cùng triển khai dự án.

Được biết Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 148/QĐ-TTg ngày 16/1/2025.

Dự án dự kiến được thực hiện tại Cù lao Gò Con Chó, huyện Cần Giờ, TP.HCM với diện tích khoảng 571 ha. Vốn đầu tư được xác định trên cơ sở đề xuất thực hiện dự án và Đề án nghiên cứu Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, không thấp hơn 50.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng và phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, bao gồm các dịch vụ liên quan đến khai thác cảng container cảng biển và các dịch vụ khác.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Khánh Hân