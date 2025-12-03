Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VietinBank sẽ lăn chốt trả cổ tức 44,6% vào giữa tháng 12

03-12-2025 - 09:57 AM | Tài chính - ngân hàng

VietinBank sẽ lăn chốt trả cổ tức 44,6% vào giữa tháng 12

Đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12/2025 để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Với quy mô này, đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025.

Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến sẽ tăng từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng.

Theo VietinBank vốn điều lệ là cơ sở để xác định giới hạn đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, cơ sở xác định giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư.

Từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đấy tăng trưởng của nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô như định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của VietinBank với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Cụ thể, vốn tăng thêm được sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của VietinBank.

Một ngân hàng lớn được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vốn lên hơn 77.000 tỷ, chuẩn bị trả cổ tức khủng

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

