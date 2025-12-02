Một ngân hàng lớn được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vốn lên hơn 77.000 tỷ, chuẩn bị trả cổ tức khủng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) cho biết, ngày 01/12/2025, đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ của VietinBank. Trong đó chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Ngày 01/12/2025, Hội đồng quản trị VietinBank cũng đã ban hành Nghị quyết phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Thời gian phát hành dự kiến trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.

"VietinBank sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định", ngân hàng cho hay.

Trước đó, VietinBank đã danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5% (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận về 450 đồng). Với gần 5,37 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank đã chi khoảng 2.400 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông