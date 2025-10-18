Một ngân hàng Big4 chuẩn bị chia cổ tức, tăng vốn điều lệ thêm 24.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022, và giai đoạn 2009-2016.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có Quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VietinBank. Ngày 1/10/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu của VietinBank.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,63%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 77.669 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của VietinBank với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Tiến độ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để phục vụ hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường, do HĐQT (hợp cấp được HĐQT phân cấp, uỷ quyền) xem xét, quyết định. Dự kiến, vốn tăng thêm được sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của VietinBank.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2025, dự kiến tổng tài sản ngân hàng tăng 8-10%, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng.

Hiện vốn điều lệ của VietinBank đứng thứ 6 trong hệ thống ngân hàng. Dự kiến sau khi tăng vốn lên hơn 77.600 tỷ, VietinBank sẽ vươn lên vị trí thứ 4.



