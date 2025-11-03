VietinBank Securities ra mắt giao diện App, Website đầu tư mới

Bản lĩnh đổi mới sau 25 năm phát triển

Việc ra mắt Logo, nhận diện thương hiệu mới đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của VietinBank Securities, khẳng định khát vọng tái định vị hình ảnh, đổi mới để phục vụ khách hàng tốt hơn và đồng hành cùng sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tên gọi VBSE được phát triển từ VietinBank Securities, song không chỉ dừng lại ở một cách viết tắt. Trong bốn chữ cái ấy, Công ty gửi gắm trọn vẹn triết lý phát triển với bốn giá trị cốt lõi: Value – Belief – Success – Evolve (Giá trị – Niềm tin – Thành công – Tăng trưởng).

Logo mới của VBSE chính là sự cụ thể hóa cho những giá trị ấy. Với thiết kế tinh giản, kết hợp hai màu xanh – đỏ đặc trưng của VietinBank, nổi bật với chữ "V" cách điệu hướng lên. Đây vừa là ký tự đầu của VietinBank, vừa là biểu tượng của sự tăng trưởng, khẳng định vai trò cầu nối tin cậy của VBSE trong việc đưa các nguồn lực tài chính đến gần hơn với nhà đầu tư, kiến tạo niềm tin và mở ra cơ hội phát triển.

VBSE iTrade - Tối ưu công nghệ, gia tăng sức mạnh tài chính

Ứng dụng VBSE iTrade được nâng cấp với nhiều tính năng nổi bật, giúp tối ưu quy trình mở tài khoản và quản lý giao dịch, cho phép khách hàng mở tài khoản nhanh chóng qua eKYC kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu quốc gia, xác thực chip và đối chiếu khuôn mặt bằng AI, tăng cường chống giả mạo và bảo mật thông tin. Đồng thời, nền tảng tích hợp eContract và chữ ký số giúp khách hàng ký kết hợp đồng chỉ trong vài phút, thay thế hoàn toàn quy trình giấy tờ phức tạp, vẫn đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và an toàn theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, VBSE iTrade còn mở rộng sức mạnh tài chính cho nhà đầu tư khi gia hạn Margin lên tới 3 lần, khách hàng có thể chủ động điều chỉnh hạn mức Margin, hạn mức ứng trước tiền bán đến 20 tỷ đồng và chuyển tiền liên ngân hàng không giới hạn.

Việc đồng loạt nâng cấp App và Website trading nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty thể hiện quyết tâm của VBSE trong việc liên tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định định hướng phát triển trở thành công ty chứng khoán hiện đại, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình đầu tư bền vững.

Ưu đãi kép gia tăng giá trị thiết thực cho nhà đầu tư

Đi cùng sự kiện ra mắt thương hiệu mới và nâng cấp nền tảng giao dịch, VBSE triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt đến khách hàng nhằm tạo cú hích để những nhà đầu tư mới bước vào thị trường với sự đồng hành của VBSE.

VBSE tung ưu đãi kép nhân sự kiện ra mắt thương hiệu mới và nâng cấp nền tảng giao dịch

Từ ngày 01/11/2025 đến hết ngày 31/01/2026, khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán thông qua hình thức eKYC, đồng thời đăng ký dịch vụ ký quỹ sẽ được hưởng hai ưu đãi: lãi suất margin chỉ 9,3075%/năm (tương đương 0,0255%/ngày) và miễn phí giao dịch chứng khoán trong suốt thời gian khuyến mãi, ngoại trừ phí trả cho Sở. Chính sách này áp dụng cho các tài khoản mở mới đến hết ngày 31/01/2026, với thời gian ưu đãi kéo dài đến 26/02/2026.

Khách hàng được hưởng song song cả hai chính sách, vừa giảm chi phí vốn, vừa tối ưu chi phí giao dịch. Đây là sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng gia tăng.

Khách hàng khám phá VBSE và nhận chương trình ưu đãi kép ngay tại:

Website: https://www.vbse.vn/

Website Trading: https://itrade.vbse.vn/

App: https://www.vbse.vn/tai-ung-dung-giao-dich-vbse