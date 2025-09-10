VietinBank "Trao tay thế hệ – Tiếp lửa tự hào"
80 năm kể từ thời khắc Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, dân tộc ta đã viết nên hành trình hào hùng của độc lập, tự do và khát vọng vươn mình.
Trong dòng chảy ấy, VietinBank - với vị thế của một ngân hàng thương mại quốc gia, đã đồng hành, phụng sự cho sự phát triển của đất nước trong suốt gần bốn thập kỷ, trở thành điểm tựa tài chính, kinh tế và tinh thần của hàng triệu người Việt.
Vào những ngày tháng 8, tháng 9, hòa chung niềm vui cùng đất nước, với chuỗi hoạt động sáng tạo và đầy cảm hứng trong chiến dịch "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào", VietinBank không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử cùng tinh thần dân tộc thiêng liêng; mà còn tiếp nối dòng chảy tự hào bằng cách trao truyền cho thế hệ trẻ ngọn lửa của khát vọng vươn mình, của đổi mới và tình yêu Tổ quốc rực cháy.
Gần 4 thập kỷ đồng hành cùng đất nước
Ra đời cùng công cuộc đổi mới của đất nước, từng bước hội nhập quốc tế, tiến vào kỷ nguyên số, mỗi bước đi của VietinBank đều đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, khơi dòng chảy tài chính bền bỉ, góp sức kiến thiết tổ quốc. Hành trình ấy được tái hiện đầy tự hào qua tập 29 trong series "80 Giấc mơ Việt Nam", mang tên "Gần 4 thập kỷ VietinBank đồng hành tiếp lửa khát vọng dân tộc Việt Nam".
Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, VietinBank đã đồng hành cùng những dự án trọng điểm quốc gia, đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, không ngừng tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng hàng nghìn mái ấm, trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.
Nối tiếp hành trình gần bốn thập kỷ, VietinBank đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng đổi thay mạnh mẽ, khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, kiến tạo một hệ sinh thái tài chính thông minh, tiện ích vượt trội, mang đến những trải nghiệm ngân hàng đẳng cấp quốc tế cho người Việt.
Kết nối cảm xúc với thế hệ trẻ thông qua cách kể chuyện sáng tạo
Một điểm nổi bật của chiến dịch "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào" là cách VietinBank lựa chọn câu chuyện và cách kể chuyện. Những nội dung gần gũi, sáng tạo và giàu cảm hứng đã thực sự chạm tới trái tim công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông qua chuỗi bài "Tiền tệ kể chuyện tự hào", VietinBank đã kết nối hình ảnh xuất hiện trên các đồng tiền Việt Nam vốn quen thuộc thành những "cánh cửa vượt thời gian" đưa chúng ta đến với lịch sử, văn hóa, đến với những vùng đất, danh lam thắng cảnh trên dải đất hình chữ S. Với chuỗi bài đăng này, người đọc không chỉ được du hành theo những địa danh nổi tiếng thông qua những tờ tiền mà còn khéo léo truyền tải tinh hoa văn hóa của đất nước, tinh thần dựng xây non sông của cha ông.
Hình ảnh các nữ công nhân đang làm việc hăng say và tập trung tại Nhà máy dệt Nam Định (nơi có phong trào công nhân cách mạng phát triển mạnh) trên tờ tiền mệnh giá 2000 đồng.
Chuỗi 5 bài đăng "Tiền tệ kể chuyện tự hào" bắt đầu từ việc chia sẻ hình ảnh ở mặt sau của các tờ tiền cotton mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng gợi nhớ về ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tiếp đến là sự kiện đổi tiền năm 1985 và sự ra đời của tờ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng phản ánh bước ngoặt cải cách, đánh dấu công cuộc chuyển mình từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Tiền polymer phát hành năm 2003 trở thành biểu tượng của tiến bộ công nghệ, chống làm giả, song song là dấu mốc đất nước hội nhập sâu rộng.
Và cuối cùng, thẻ VietinBank Visa Signature mang trên mình hình ảnh cờ đỏ sao vàng, được đưa vào như điểm kết của "tour tham quan tiền tệ", đánh dấu kỷ nguyên thanh toán hiện đại, nơi tinh thần dân tộc hòa quyện cùng công nghệ 4.0. Nhờ cách kể sáng tạo này, VietinBank đã giúp giới trẻ hiểu rằng tiền không chỉ để giao dịch, mà còn là nhân chứng của lịch sử và văn hóa Việt Nam, là nơi lưu giữ những giá trị trường tồn mà những người trẻ có trách nhiệm kế thừa.
Thẻ VietinBank Visa Signature với điểm nhấn nổi bật là biểu tượng cờ đỏ sao vàng
Lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ những câu chuyện giản dị
Điều khiến chiến dịch "Trao tay thế hệ – Tiếp lửa tự hào" trở nên đặc biệt không chỉ ở những sản phẩm truyền thông công phu, mà còn ở những câu chuyện giản dị, chân thật của chính con người VietinBank. Trong không khí hướng về đại lễ 2/9, qua bộ ảnh "Lời chúc trao tay - Tiếp lửa tự hào", mỗi cán bộ nhân viên VietinBank đã cùng nhau ghi lại những cảm xúc, lời chúc, lời nhắn gửi cho Tổ quốc.
"Một tài khoản – triệu niềm tin cho Việt Nam vươn mình". "Chúc Việt Nam vững vàng bản lĩnh, giàu mạnh phồn vinh, hội nhập toàn cầu". "Một giao dịch nhỏ, triệu niềm tin lớn". "Cùng vươn mình mạnh mẽ trên hành trình số hóa của dân tộc"... Mỗi lời chúc là một niềm tin, niềm tự hào, là lời hiệu triệu mạnh mẽ, và khi đặt cạnh nhau đã tạo thành bản hòa ca của tình yêu nước. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: dù mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ, tất cả đều chung một trái tim - trái tim của niềm tự hào Việt Nam. Khi lan tỏa trên mạng xã hội, những hình ảnh chân thành này đã chạm vào cảm xúc công chúng. Người xem không chỉ thấy một ngân hàng, mà thấy một cộng đồng đang đồng lòng gửi gắm niềm tin cho tương lai đất nước.
Những lời chúc như những ngọn lửa nhỏ, cùng thắp lên niềm tin vào một Việt Nam rực rỡ, phát triển, mang đậm tinh thần "Trao tay thế hệ, Tiếp lửa tự hào", để những giá trị tốt đẹp của quá khứ và hiện tại được tiếp nối và không ngừng lan tỏa, lớn mạnh.
Tiếp lửa cho khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Chiến dịch "Trao tay thế hệ - Tiếp lửa tự hào" là minh chứng cho sứ mệnh của một ngân hàng thương mại quốc gia luôn đồng hành cùng sự phát triển đất nước, đồng thời khơi gợi cảm xúc và sự gắn kết nơi công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và ý nghĩa hơn hết là lan tỏa tình yêu, niềm tự hào dân tộc qua những câu chuyện bình dị mà giàu ý nghĩa.
Hơn cả một chuỗi hoạt động truyền thông, đây còn là hành trình trao khát vọng, gieo niềm tin và thắp sáng tình yêu Việt Nam trong mỗi trái tim. Từ những hình ảnh trên đồng tiền mang linh hồn đất nước, đến tấm thẻ VietinBank Visa Signature hiện đại mang biểu tượng quốc kỳ, tất cả đã cùng nhau tạo nên sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, thẻ VietinBank Visa Signature phiên bản giới hạn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là phương tiện thanh toán hiện đại, mà còn được xem như sự kết tinh giá trị Việt vượt thời gian - một biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp lửa tinh thần dân tộc, kế thừa di sản văn hóa cha ông để lại và tự tin vươn bước vào tương lai.
80 năm nhìn lại, tinh thần độc lập, tự do vẫn cháy sáng trong tim mỗi người Việt. Và hôm nay, với chiến dịch "Trao tay thế hệ – Tiếp lửa tự hào", VietinBank đã góp thêm một ngọn lửa nhỏ, để ánh sáng ấy được tiếp nối và soi đường cho khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vươn tầm.
Phụ nữ số