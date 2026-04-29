Vietjet muốn tham gia nhiều dự án hạ tầng hàng không

Vietjet đề xuất nhà chức trách để hãng hàng không và UBND các địa phương, cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục Hàng không Việt Nam tham gia sớm và sâu hơn vào nhiệm vụ và triển khai quy hoạch cảng hàng không. Đồng thời tạo điều kiện để Vietjet phát triển ổn định các dịch vụ mặt đất, kỹ thuật và hậu cần, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả, bền vững, dịch vụ hành khách đạt chuẩn quốc tế.

Đó là đề xuất được đại diện Vietjet nêu tại cuộc họp triển khai kết luận của Thường trực Chính phủ về đề xuất của hãng bay này chiều 28-4 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì.

Cụ thể, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vietjet tiếp thu Văn bản 6148 ngày 24-4-2026 của Bộ Xây dựng và phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, ACV và các cơ quan liên quan lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, đề xuất tăng cường sự tham gia của UBND TPHCM, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả. Vietjet cũng sẵn sàng cùng ACV đồng tài trợ cho công tác quy hoạch theo đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Vietjet đề xuất được thuê dài hạn hơn một số mặt bằng tại Nhà ga T1 Tân Sơn Nhất để cải tạo, khai thác ổn định, phục vụ hành khách tốt hơn.

Đồng thời, hãng bay đề xuất cơ chế phù hợp để tham gia triển khai các dự án hạ tầng theo nguyên tắc hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng.

Tại sân bay Long Thành, Sovico và Vietjet đề xuất đầu tư các hạng mục thiết yếu như khu bảo dưỡng thiết bị, kho bãi, góp phần hình thành hệ thống khai thác đồng bộ, hiện đại.

Với Nội Bài, Vietjet cho rằng cần điều chỉnh quy hoạch sớm, đồng bộ với sân bay Gia Bình và bổ sung kết nối đường sắt đô thị, tạo hệ thống giao thông tích hợp tầm nhìn dài hạn. Tập đoàn cũng đề xuất tham gia cùng các địa phương phát triển các sân bay Thọ Xuân, Chu Lai gắn với trung tâm logistic và công nghiệp hàng không.

Thường trực Chính phủ đã kết luận

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết sẽ xem xét các đề xuất của Vietjet trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với các quy hoạch, phục vụ nhu cầu khai thác an toàn, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách; đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu vận tải, khả năng khai thác hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí…

Đồng thời, cần làm rõ mô hình đầu tư, cơ chế, nguồn lực bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, bảo đảm quyền cạnh tranh bình đẳng; đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp khai thác và nhà đầu tư, tránh phát sinh tiêu cực, lãng phí.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã nêu ý kiến thảo luận, bàn bạc. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh các đề xuất của Vietjet đã được Thường trực Chính phủ kết luận, vì vậy Bộ Xây dựng cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai từng nội dung, bảo đảm tiến độ, đúng thời gian quy định.

Về sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng thống nhất để Vietjet tham gia phối hợp tài trợ công tác lập quy hoạch. Đồng thời, đề nghị ACV hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trước ngày 30-5 để Bộ Xây dựng lấy ý kiến và tổ chức thẩm định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20-6.

Đối với đề xuất thuê nguyên trạng dài hạn hơn nhà ga quốc nội T1, Bộ trưởng cho rằng đây là nhu cầu chính đáng và đề nghị ACV cùng Vietjet trao đổi, thống nhất phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích và nâng cao hiệu quả khai thác.

Các nội dung liên quan đến nhà ga, kết nối và công năng sử dụng đều gắn với quy hoạch tổng thể của TPHCM, do đó Bộ trưởng yêu cầu ACV và Vietjet phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm tính đồng bộ.

Tương tự, tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng cũng yêu cầu ACV phối hợp với Vietjet, hoàn thành toàn bộ nội dung quy hoạch trước ngày 30-5, đồng thời tăng cường phối hợp với TP Hà Nội trong xây dựng phương án kết nối với các tuyến đường sắt đô thị.

Đối với sân bay Long Thành, 4 hạng mục hạ tầng dịch vụ thiết yếu liên quan đến Bộ Xây dựng và ACV sẽ được đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2, trình thông qua và phê duyệt trước ngày 15-6. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính, ACV, Vietjet phối hợp hướng dẫn triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Về đề xuất tại các sân bay Chu Lai, Thọ Xuân, Bộ trưởng đề nghị ACV có văn bản với TP Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa và Bộ Xây dựng có ý kiến để triển khai thực hiện. Về phương thức đầu tư, Vietjet làm việc trực tiếp với các địa phương để thống nhất, triển khai. Ngoài ra, Vietjet cần phối hợp với các địa phương tham gia hoàn thiện và tiếp nhận công tác quy hoạch do ACV thực hiện và triển khai thủ tục đầu tư tại các sân bay này.

Riêng với sân bay Đà Nẵng, Bộ trưởng giao Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với ACV trên cơ sở đề xuất, nâng cấp sân bay phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.