Vietjet tăng trưởng mạnh trong Quý 3/2025 – chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

31-10-2025 - 21:00 PM

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2025 với tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 97% kế hoạch năm, khẳng định đà phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ấn tượng

Trong Quý 3/2025, doanh thu vận tải hàng không đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 52.769 tỷ đồng, lợi nhuận 2.051 tỷ đồng, tăng 17%.

Doanh thu phụ trợ đạt 6.893 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu vận tải, tăng 19% so với cùng kỳ.

Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong chín tháng đầu năm 2025 hơn 7.342 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2025 của Vietjet tăng trưởng vượt bậc, đạt 97% kế hoạch năm

Hoạt động khai thác quốc tế mở rộng – hiệu quả cao

Đến hết tháng 9/2025, Vietjet khai thác tới 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với 98 tàu bay, hệ số sử dụng ghế 86% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72% – thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Đến hết quý 3/2025, Vietjet khai thác tổng cộng 219 đường bay, bao gồm 169 đường bay quốc tế và 50 đường bay nội địa

Cổ tức 20% - nền tảng tài chính vững chắc

HĐQT Vietjet đã thông qua phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 1.183 tỷ đồng.

Đây là quyết định dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng và tiềm lực tài chính lành mạnh, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho cổ đông.

Nền tảng tích lũy vững mạnh – hướng tới tương lai xanh

Vietjet tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), và mở rộng đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Học viện Hàng không Vietjet.

Vietjet được vinh danh với giải thưởng Bền vững của AirlineRatings 2025, Nơi làm việc tốt nhất châu Á, và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn – khẳng định thương hiệu hàng không Việt Nam tầm vóc quốc tế.

Vietjet được vinh danh với giải thưởng Bền vững của AirlineRatings 2025, khẳng định thương hiệu hàng không Việt Nam tầm vóc quốc tế.

Với xu hướng thị trường tích cực, giá nhiên liệu thấp, cùng nền tảng công nghệ – tài chính vững chắc, Vietjet kỳ vọng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

Ánh Dương

