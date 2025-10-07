Vietlott cảnh báo KHẨN đến hàng triệu người chơi

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã ra mắt nhiều sản phẩm với những giải Jackpot khổng lồ Mega 6/45 , Power 6/55 hay cơ chế chia giải độc đắc của Lottto 5/35 đã thu hút sự quan tâm lớn từ người chơi.

Tuy nhiên, lợi dụng sự phổ biến này, nhiều đối tượng xấu mạo danh hình ảnh công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng. Theo cảnh báo mới nhất của Vietlott, các chiêu trò phổ biến bao gồm:

Làm nhiệm vụ chạy doanh thu, hưởng hoa hồng để lôi kéo người tham gia. Lập tài khoản mạo danh, tổ chức chương trình "xổ số cào online" và yêu cầu người chơi nộp trước tiền, phí nhận thưởng, hoặc thuế thu nhập cá nhân để nhận giải.

Để bảo vệ khách hàng, Vietlott đưa ra khuyến cáo rõ ràng: Vietlott KHÔNG kinh doanh các hình thức làm nhiệm vụ chạy doanh số hoặc mời chào hưởng hoa hồng. Vietlott KHÔNG bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước tiền, phí nhận thưởng, hay thuế thu nhập cá nhân. Thuế (nếu có) sẽ được khấu trừ trực tiếp khi trả thưởng.

Trong thông báo, Vietlott khuyến cáo người dân không tham gia làm nhiệm vụ chạy doanh thu, không chuyển trước bất kỳ khoản tiền, phí, hoặc thuế nào để nhận thưởng. Chơi các sản phẩm xổ số hoặc mua vé trên các kênh phân phối không chính thống của Vietlott (chỉ qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng và qua kênh điện thoại Vietlott SMS ).

Vietlott cảnh báo khách hàng.

Người trúng thưởng của Vietlott có nghĩa vụ nộp Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) theo quy định của pháp luật hiện hành. Thuế suất 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu VND.

Người chơi cần ghi nhớ, thuế sẽ được khấu trừ trực tiếp vào số tiền nhận thưởng ngay tại thời điểm trả thưởng. Vietlott không yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước để nộp phí hay thuế.

Quy định về trả thưởng Vietlott

Quy định trả thưởng của Vietlott được áp dụng thống nhất cho tất cả các sản phẩm (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D Pro, Keno...), với các điều kiện chính sau:

Vé còn nguyên vẹn : Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách rời, không bị tẩy xóa hay sửa chữa, và các thông tin dự thưởng (bộ số, kỳ quay, mã vạch...) phải rõ ràng, đọc được.

Thời hạn lĩnh thưởn g: 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ mất giá trị lĩnh thưởng.

Vietlott sẽ trả thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Hiện tại, Vietlott đang phát hành nhiều sản phẩm xổ số có tần suất mở thưởng cách ngày như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro. Ngoài ra, Bingo18 là loại hình xổ số nhanh đầu tiên trên điện thoại với tần suất 6 phút/kỳ quay từ 6h đến 22h mỗi ngày.

Vietlott cũng mới ra mắt sản phẩm Lotto 5/35 được 4 tháng.

Hiện tại, doanh nghiệp đang triển khai kinh doanh qua 2 kênh phân phối trên toàn quốc: thiết bị đầu cuối và điện thoại.

Qua gần 5 năm triển khai Vietlott SMS, doanh nghiệp ghi nhận gần 3 triệu tài khoản đăng ký tham gia dự thưởng. Cùng đó, doanh nghiệp xổ số cũng có hơn 6.600 điểm bán hàng (thiết bị đầu cuối) trên toàn quốc.

Trong năm 2024, Vietlott cũng chi trả hơn 636 tỷ đồng hoa hồng và phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý trên toàn quốc, tăng 134 tỷ đồng so với năm 2023.











