Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ USD

Ngày 19/2, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình.

Bên lề lễ ký kết, lãnh đạo Hãng cũng làm việc với Boeing về kế hoạch đầu tư 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, với tổng giá trị ước tính hơn 12 tỷ USD (theo giá công bố), nhằm phục vụ chiến lược phát triển mạng bay quốc tế.

Vietnam Airlines ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C.

Vietnam Airlines dự kiến sẽ tiếp nhận 50 chiếc Boeing 737-8 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032, nâng quy mô đội bay lên 151 chiếc vào năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển đội tàu bay thân hẹp nhằm gia tăng tần suất, tính linh hoạt và tối ưu chi phí khai thác. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng và hiện đại hóa đội tàu bay, nâng cao hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh của Hãng trong giai đoạn phát triển mới.

Các tàu bay Boeing 737-8 sẽ được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng. Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, với tổng lưu lượng hành khách dự kiến đạt 168 triệu lượt và sản lượng hàng hóa hơn 2,25 triệu tấn.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa cho biết: “Vietnam Airlines đang chủ động chuẩn bị nguồn lực một cách toàn diện, từ đội tàu bay, nền tảng tài chính đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của ngành hàng không.

Việc đầu tư 50 tàu bay Boeing 737-8 không chỉ giúp chúng tôi xây dựng đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng thời, thỏa thuận này tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Vietnam Airlines và Boeing, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.”

Hãng dự kiến sẽ tiếp nhận 50 chiếc Boeing 737-8 trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2032, nâng quy mô đội bay lên 151 chiếc vào năm 2030.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope cho biết: “Chúng tôi tự hào khi tiếp tục nâng tầm mối quan hệ hợp tác với Vietnam Airlines khi kết hợp khai thác máy bay Boeing 737 MAX với 787 Dreamliner nhằm mở rộng hơn nữa mạng lưới khu vực và tăng cường kết nối trên khắp châu Á.

Năng lực vận hành, hiệu quả kinh tế và trải nghiệm hành khách của Boeing 737-8 khiến đây trở thành dòng máy bay lý tưởng để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của Vietnam Airlines.”

Là dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử của Boeing, Boeing 737-8 nổi bật về thiết kế tiên tiến, hiệu quả khai thác và tính bền vững vượt trội. Với cấu hình tối đa khoảng 200 ghế và tầm bay lên tới 6.570 km, máy bay này phù hợp khai thác linh hoạt trên nhiều đường bay.

Dòng máy bay này được trang bị động cơ thế hệ mới, kết hợp thiết kế khí động học tối ưu và cánh winglet công nghệ cao, giúp tiết kiệm tới 20% nhiên liệu so với máy bay thế hệ trước. Trung bình, mỗi chiếc có thể cắt giảm khoảng 3,6 nghìn tấn khí thải CO2 mỗi năm so với các đời máy bay trước đó.

Khoang hành khách được thiết kế theo tiêu chuẩn Boeing Sky Interior, sử dụng hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng, ngăn đựng hành lý lớn, ghế ngồi tối ưu không gian cùng hệ thống giải trí không dây (IFE) sẽ mang lại sự thoải mái, tiện nghi cho hành khách trong suốt hành trình.

Việc đầu tư dòng máy bay này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện cam kết của Vietnam Airlines đối với phát triển bền vững, giảm phát thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

Như vậy, Vietnam Airlines sẽ khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay thân rộng và hai dòng máy bay thân hẹp hiện đại hàng đầu thế giới của Airbus và Boeing, tiếp tục khẳng định năng lực vận hành an toàn, hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các tàu bay Boeing 737-8 sẽ được khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng.

Để đa dạng hóa và đảm bảo nguồn vốn, trong năm 2025, Vietnam Airlines đã tích cực làm việc với các ngân hàng trong nước cũng như các tổ chức định chế tài chính hàng đầu Hoa Kỳ như US EXIM Bank, CitiBank…để thu xếp tài trợ vốn cho các dự án chiến lược trong đó có đầu tư đội tàu bay.

Các tổ chức cũng có thể hỗ trợ tư vấn cho Vietnam Airlines trong quá trình làm việc với các đối tác liên quan để xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro.

Trên nền tảng tài chính và hiệu quả khai thác ngày càng cải thiện, Vietnam Airlines chủ động chuẩn bị năng lực cho chu kỳ tăng trưởng mới, đồng thời mở rộng hiện diện trên bản đồ hàng không toàn cầu với con số kỷ lục 14 đường bay mới.

Việc tiếp nhận Boeing 737-8 không chỉ mở rộng quy mô đội tàu bay mà còn tăng cường khả năng đáp ứng đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không châu Á – Thái Bình Dương, nâng cao năng lực cung ứng tải và chất lượng dịch vụ.

Qua đó, Hãng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tăng trưởng của ngành hàng không, thúc đẩy kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới, đồng hành cùng tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế đất nước, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.