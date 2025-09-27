Vietnam Land – Đại lý phân phối uy tín dự án Vinhomes Green Paradise

Vinhomes Green Paradise – đô thị sinh thái biển

Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị do Tập đoàn Vingroup phát triển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Với quy mô 2.870 ha và vốn đầu tư dự kiến 11 tỷ USD, dự án được định vị là một trong những khu đô thị sinh thái biển lớn nhất Việt Nam.

Được phát triển theo mô hình ESG với ba trụ cột Xanh – Thông minh – Sinh thái, dự án có mật độ xây dựng chỉ 30%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh và mặt nước. Đây là nơi hội tụ không gian nghỉ dưỡng, sinh thái và đô thị hiện đại, mang đến chuẩn sống mới cho cư dân.

Vị trí chiến lược – lợi thế phát triển lâu dài

Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại vị trí độc tôn khi ba mặt giáp biển Đông và một mặt giáp rừng ngập mặn nguyên sinh được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 50–55 phút để đến Quận 1 qua tuyến Nguyễn Hữu Thọ – Lê Văn Lương – Rừng Sác. Ngoài ra, 12km đường thủy giúp kết nối nhanh chóng đến TP Vũng Tàu. Bên cạnh đó, dự án còn nằm gần các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng như biển 30/4, Đảo Khỉ và rừng Vàm Sát.

Cùng với các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cảng quốc tế Cần Giờ, khu vực này được dự báo sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và kinh tế biển quan trọng của TP Hồ Chí Minh trong tương lai.

Hệ tiện ích toàn diện – nâng tầm trải nghiệm sống

Trên nền diện tích gần 3.000 ha, Vin Cần Giờ mang đến hệ thống tiện ích quốc tế nổi bật:

Paradise Lagoon rộng 443 ha – biển hồ nhân tạo quy mô hàng đầu thế giới.



Bãi biển nhân tạo dài hàng km, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn Maldives.



Landmark Harbour – cảng tàu quốc tế 5 sao, điểm đến của giới thượng lưu.



Hệ thống giáo dục – y tế chất lượng cao với Vinschool và Vinmec.



Trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên nước và quảng trường biển – không gian sinh hoạt, giải trí toàn diện cho mọi thế hệ cư dân.

Vietnam Land – đại lý phân phối uy tín

Việc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land chính thức trở thành đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise là minh chứng cho uy tín và năng lực của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản cao cấp.

Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land khẳng định:

"Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là hiện thân của sự phồn vinh mới của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra."

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cùng phong cách làm việc tận tâm, Vietnam Land cam kết cung cấp thông tin minh bạch, chính thống và mang đến cho khách hàng giải pháp đầu tư bền vững. Vai trò đại lý phân phối uy tín khẳng định vị thế của Vietnam Land, đồng thời tạo cầu nối tin cậy đưa siêu đô thị biển đẳng cấp quốc tế đến với cộng đồng nhà đầu tư.

Kết luận

Vietnam Land – Đại lý phân phối uy tín dự án Vinhomes Green Paradise là bước tiến quan trọng, khẳng định thương hiệu và tầm vóc của doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối bất động sản. Đây cũng là cơ hội để khách hàng tiếp cận một siêu đô thị sinh thái biển đẳng cấp, góp phần kiến tạo chuẩn sống xanh – thông minh – bền vững tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land

Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh

Văn phòng: STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hotline: 0912132323

Website: https://vietnamland.vn/