VietnamGroove trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Buổi lễ ký kết không chỉ là sự kiện hợp tác đơn thuần mà còn là cột mốc khẳng định tầm nhìn của Vinhomes trong việc kiến tạo những siêu đô thị "All-in-one" và "All-in-Life" đẳng cấp quốc tế. Đồng thời thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào uy tín, năng lực và tinh thần tiên phong của VietnamGroove trong hành trình đưa những sản phẩm bất động sản mang tính biểu tượng đến tay khách hàng.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ– Siêu đô thị Esg++ Xanh – Thông minh - Sinh thái & tái sinh hàng đầu thế giới

Vinhomes Green Paradise không chỉ là một siêu đô thị biển lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, mà đại diện cho niềm Tự hào và Trí tuệ Việt có thể kiến tạo Kỳ quan Xanh Chuẩn mực Esg++ Toàn cầu. Chuẩn mực đó không chỉ của riêng ai, mà do người Việt đồng kiến tạo và VinHomes là người tiên phong mở đường phát triển.

Nằm trong Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha được UNESCO công nhận, dự án Vinhomes Green Paradise sở hữu giá trị thiên nhiên hiếm có toàn cầu với hệ sinh thái rừng – sông – biển – bãi triều nguyên bản, mang lại môi trường sống trong lành, trị liệu và tái sinh độc nhất.

Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha

Với quy mô lên đến 2.870ha, Vinhomes Green Paradise được phát triển theo mô hình Esg++ toàn cầu với 100% năng lượng tái tạo, giao thông xanh thông minh, hạ tầng đô thị ứng dụng IoT – AI – Big Data. Kết nối với tuyến metro tốc độ cao lên đến 350 km/h, chỉ mất 12 phút từ Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ). Hạ tầng liên tục được nâng cấp với cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, các cao tốc Bến Lức - Long Thành và Bạch Đằng - Vũng Tàu - Cần Giờ cũng được mở rộng, tăng cường kết nối vùng.

Cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế như: Tòa tháp chọc trời 108 tầng Top 10 Thế giới - công trình kỳ quan ESG++, nhà hát Blue Waves Theatre lớn nhất Đông Nam Á, 2 Sân Golf 18 lỗ đẳng cấp số 1 Thế giới, biển hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon lớn nhất Thế giới 433ha, cảng tàu Quốc tế 5 sao Landmark Habour, Quần thể vui chơi giải trí 122 ha, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Việt Nam với ~7000 phòng, hệ thống bệnh viện Quốc tế số 1 nước Mỹ - Cleveland Clinic,… Đây không chỉ là một chốn an cư, mà còn là cộng đồng bền vững, nơi con người hòa hợp cùng thiên nhiên, kiến tạo chuẩn mực sống xanh – khỏe mạnh – thịnh vượng, xứng đáng trở thành biểu tượng siêu đô thị biển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Vinhomes Green Paradise - Siêu đô thị biển mang tầm vóc quốc tế

Thông tin chi tiết về dự án: tại đây

VietnamGroove – đối tác chiến lược đồng hành cùng Vinhomes

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản VietnamGroove là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản. VietnamGroove không ngừng mở rộng giá trị, phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng và xã hội.

Sở hữu đội ngũ tư vấn chuyên sâu, am hiểu thị trường cùng mạng lưới khách hàng cao cấp rộng khắp, VietnamGroove không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, mà còn là đối tác đồng hành, hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trước – trong – sau giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các dự án quy mô lớn, uy tín và chuyên nghiệp, VietnamGroove được lựa chọn là Đại lý F1 phân phối chiến lược Dự án Vinhomes Green Paradise, không chỉ bởi kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án tầm cỡ, mà còn nhờ sự am hiểu thị trường, chiến lược tiếp thị sáng tạo và đội ngũ chuyên viên tư vấn tinh nhuệ.

Khoảnh khắc đánh dấu hợp tác chiến lược giữa Vinhomes và VietnamGroove

Đại diện VietnamGroove chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng Vinhomes tại Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị biển biểu tượng. Đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là cơ hội để chúng tôi lan tỏa những giá trị sống bền vững, đẳng cấp đến với cộng đồng. VietnamGroove cam kết mang đến dịch vụ tư vấn tận tâm, giải pháp đầu tư linh hoạt và đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong suốt hành trình tại Vinhomes Green Paradise."

Sự hợp tác chiến lược giữa Vinhomes và VietnamGroove lần này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của hai thương hiệu trên thị trường bất động sản Việt Nam, mà còn mở ra tương lai mới cho Cần Giờ – nơi sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng biển quốc tế, sánh ngang với những điểm đến hàng đầu thế giới.

