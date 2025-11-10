VietnamWood 2025: Kết nối ngành gỗ Việt Nam với quốc tế

VietnamWood 2025 được tổ chức bởi Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (VINEXAD), đồng tổ chức Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) và được sự hỗ trợ từ Tập đoàn NürnbergMesse là đối tác chiến lược, sự chứng thực của Liên đoàn các nhà sản xuất máy móc chế biến gỗ Châu Âu (EUMABOIS).

Quy tụ hơn 320 đơn vị triển lãm đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Úc, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ và Việt Nam, diện tích trưng bày 13.500 mét vuông, 8 gian hàng quốc gia, VietnamWood là nền tảng chế biến gỗ quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Mở rộng mọi nơi, kết nối thế giới

VietnamWood 2025 quy tụ cộng đồng sản xuất đồ gỗ nội thất toàn cầu, các nhà lãnh đạo và nhà đổi mới đến từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Thông qua CPTPP, RCEP và các FTA khác, Việt Nam là quốc gia có lợi thế dễ dàng tiếp cận các thị trường lớn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường vươn ra quốc tế.

Phiên bản năm nay tạo sự phát triển ngành công nghiệp theo hướng sản xuất thông minh, sạch hơn và tuần hoàn. Các đơn vị triển lãm giới thiệu những đột phá trong sản xuất số hóa, vật liệu bền vững, tự động hóa tiết kiệm năng lượng và kỹ thuật chính xác, khách tham quan sẽ có góc nhìn toàn diện về chuỗi giá trị chế biến gỗ.

Source by: VietnamWood 2023

Ở công nghệ cắt và định hình, Kuang Yung Machinery Co., Ltd., Leadermac, Vetta và Nanxing giới thiệu máy cưa xẻ tốc độ cao, máy phay bốn cạnh, hệ thống khoan, giải pháp cắt thông minh tối đa hóa hiệu quả, độ chính xác.

Khu CNC, tự động hóa trưng bày dây chuyền sản xuất thông minh từ Đại Phúc Vinh, Thuận Hiền, Thượng Nguyên, Anderson và HOMAG, trình diễn hệ thống sản xuất hoàn toàn tích hợp CNC, giải pháp thông minh.

Innovator Machinery Co., Ltd., Barberán và Jun Shiau giới thiệu công nghệ bề mặt thế hệ tiếp theo, hoàn thiện cao cấp, giảm thiểu chất thải, nâng cao năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao thị trường xuất khẩu.

An Bình, Nhật Đông A, Egger, Blum, American Hardwood và Grass trưng bày vật liệu và vật tư tiêu hao được chứng nhận sinh thái, từ ván dăm, MDF, ván ép, viên gỗ, chất kết dính đến phụ kiện chức năng



Bắt kịp xu hướng, định hình tương lai

Ngoài ra, VietnamWood 2025 còn tổ chức hơn 10 phiên hội thảo các vấn đề chính đang ảnh hưởng đến ngành chế biến gỗ.

Các nhà cung cấp Việt Nam đang đối mặt với những thách thức khi các sản phẩm gỗ đang chật vật cạnh tranh tại Hoa Kỳ và thị trường xuất khẩu khác. Để giải đáp thắc mắc này, phiên thảo luận "Tái định vị ngành gỗ Việt Nam: Chuyển dịch chiến lược từ chế biến sang ODM sáng tạo để vượt qua rào cản thương mại và nâng cao vị thế toàn cầu" phân tích cách tăng cường R&D, đổi mới sản phẩm, chiến lược ODM thông minh củng cố cạnh tranh và mở ra kết nối thị trường.

Phiên hội thảo "Chống bán phá giá, EUDR, CE – Các điểm kiểm tra tuân thủ của EU có thể khiến các nhà sản xuất thiệt hại hàng triệu Euro" đề cập đến những kinh nghiệm tốn kém từ các tranh chấp thương mại, cách hướng dẫn để giúp các nhà sản xuất duy trì sự tuân thủ và khả năng cạnh tranh ở EU.



Source by: VietnamWood 2023

Khu hoạt động NEXTGEN: Kết nối, nuôi dưỡng tài năng thế hệ tiếp theo

NEXTGEN là khu hoạt động chuyên biệt của VietnamWood, hỗ trợ tương lai của ngành chế biến gỗ Việt Nam. Hoạt động này chào đón sinh viên, doanh nhân trẻ, công ty khởi nghiệp và cộng đồng trong ngành giao lưu, khám phá cơ hội và tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tương lai.

Tại đây sẽ trưng bày các tác phẩm đoạt giải thưởng của cựu sinh viên đến từ các trường đại học hàng đầu, các buổi gặp gỡ với các KOL trong ngành gỗ, khuyến khích việc học hỏi giữa các thế hệ và khơi dậy tư duy đổi mới. Hoạt động thực hành thủ công nhằm bảo tồn nghề thủ công truyền thống của Việt Nam cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp nối kế thừa.



VietnamWood 2025 – Triển lãm ngành chế biến Gỗ hàng đầu đang chờ đón bạn

Bên cạnh sự công nhận mạnh mẽ của quốc tế, VietnamWood 2025 còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền và các tổ chức Việt Nam. Sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hội Gỗ Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (SAWA), Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) và Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HauA) củng cố vai trò triển lãm như nền tảng thúc đẩy sự phát triển của ngành chế biến gỗ tại Việt Nam.

Hãy tham gia VietnamWood 2025 chung tay xây dựng tương lai của ngành chế biến gỗ Việt Nam. Là nơi công nghệ kết hợp chuyên môn, đồng thời là nơi thế hệ tiếp theo bắt đầu hành trình của mình.

Website: https://vietnamwood.chanchao.com.tw/

Facebook: https://www.facebook.com/vietnamwood