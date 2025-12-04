Viettel Cyber Security mở rộng hoạt động, ghi dấu tại thị trường Philippines

Ngay từ những phút đầu của buổi sáng 19/11, hành lang dẫn vào hội trường VCS: CTRL Manila đã kín người. Hơn 100 kỹ sư, chuyên gia an toàn thông tin và đại diện doanh nghiệp có mặt trong sự kiện cộng đồng đầu tiên do Viettel Cyber Security tổ chức tại Philippines, đồng thời là lần đầu một doanh nghiệp an ninh mạng không phải bản địa đứng ra thực hiện chương trình quy mô lớn dành cho giới chuyên môn nước này.

Những câu chuyện về APT, gian lận tài chính bằng AI hay các lỗ hổng bảo mật, được trình bày bởi những chuyên gia tầm cỡ thế giới từ Việt Nam và Philippines đã thu hút sự chú ý đặc biệt. "Ở nhiều khía cạnh, Philippines đang ở giai đoạn tương tự Việt Nam vài năm trước. Sẽ đến lúc các doanh nghiệp tại đây hiểu tại sao bảo mật là thiết yếu và cần đầu tư nhiều hơn", Thomas Luu, Country Manager VCS Philippines đánh giá.

Khẳng định vị thế tại Philippines

VCS: CTRL Manila 2025 chỉ là một trong những hoạt động của Viettel Cyber Security trong suốt thời gian qua được tổ chức tại Philippines. Thành công từ sự kiện đang dần tạo dựng chỗ đứng cho công ty bảo mật hàng đầu của Việt Nam trên đường ra thế giới.

Sau hơn hai năm hiện diện, VCS đã trở thành một trong những đơn vị an ninh mạng nước ngoài hoạt động tích cực tại Philippines, phục vụ hơn 50 khách hàng thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bệnh viện và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo ông Thomas Luu, nhiều tổ chức lớn tại Philippines đã bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào an ninh mạng, nhưng một bộ phận doanh nghiệp khác vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Sự chênh lệch này tạo ra khoảng trống mà VCS có thể lấp đầy bằng kinh nghiệm triển khai thực tế tại Việt Nam. Theo ông Luu, con số 50 khách hàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh khi quá trình số hóa tại Philippines đẩy nhu cầu bảo mật lên mức cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh gian lận tài chính và tấn công mạng sử dụng AI gia tăng.

Một trong những yếu tố then chốt giúp VCS nhanh chóng được chú ý tại thị trường 117 triệu dân này là sự hiện diện liên tục tại các sự kiện lớn trong lĩnh vực bảo mật, đặc biệt các sự kiện mang yếu tố "thực chiến", thể hiện được tài năng của kỹ sư Việt. Hai năm liên tiếp, các kỹ sư trẻ của VCS đã vô địch ROOTCON Hacking Conference, một trong những cuộc thi bảo mật lớn hàng đầu tại Philippines.

Viettel Cyber Security vô địch ROOTCON Hacking Conference năm 2025

Song song với công tác hỗ trợ khách hàng, công ty này cũng liên tục tổ chức các workshop, buổi đào tạo và mô phỏng tấn công cho doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ bản chất của mối đe dọa và cách xây dựng năng lực phòng thủ từ nền tảng, như chuỗi sự kiện From Chaos to Control, GovX.0, nơi công ty an ninh mạng Việt Nam chia sẻ về các nền tảng giám sát và vận hành an ninh mạng cho khối chính phủ, đến các sự kiện dành riêng cho khối Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm, hay Bệnh viện. Chia sẻ với truyền thông nước này, ông Thomas Luu đặt mục tiêu đưa VCS sẽ cùng Philippines trở thành một trong những trung tâm về an toàn thông tin của châu Á, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm, trao quyền cho nhân sự địa phương phát triển.

"Với chiến lược vừa mở rộng dịch vụ, vừa xây dựng năng lực bản địa và chủ động tham gia cộng đồng, Viettel Cyber Security đang từng bước khẳng định vị thế tại thị trường Philippines, một trong những thị trường an ninh mạng tăng trưởng nhanh bậc nhất Đông Nam Á hiện nay", ông Thomas Luu cho biết.

Bước tiến ra toàn cầu của công ty an ninh mạng Việt Nam

Sự hiện diện của Viettel Cyber Security tại Philippines năm 2025 cũng đánh dấu là bước chuyển mình lớn của ngành an toàn thông tin Việt Nam, khi một doanh nghiệp trong nước đã tiến ra toàn cầu bằng năng lực và đội ngũ chuyên gia được quốc tế ghi nhận.

Ngoài sự đón nhận của cộng đồng địa phương đã được minh chứng qua các sự kiện như VCS: CTRL Manila, doanh nghiệp an ninh mạng của Việt Nam còn sở hữu nền tảng vững chắc là đội ngũ chuyên gia với năng lực vươn tầm thế giới nhiều năm nay.

Trong ba năm gần đây, các kỹ sư VCS liên tục xuất hiện trên bản đồ an ninh mạng quốc tế. Đội ngũ của họ từng vô địch Pwn2Own, cuộc thi khai thác lỗ hổng danh giá thế giới tại Toronto 2023 và Ireland 2024. Các chuyên gia VCS cũng đã phát hiện gần 500 lỗ hổng zero-day, xuất hiện trên sân khấu Black Hat USA, SECCON, đồng thời sở hữu nhiều chứng chỉ hàng đầu như CISSP, CCSP, CEH.

Sở hữu đội ngũ nhân sự an ninh mạng hùng hậu top đầu tại Việt Nam, theo đại diện VCS, điều này đến từ triết lý phát triển bền vững với con người là cốt lõi của sự phát triển. Họ dự định cũng sẽ theo đuổi triết lý này tại các thị trường mà họ đặt chân đến.

"Thay vì chỉ tập trung triển khai sản phẩm, VCS sẽ dành cả nguồn lực cho đào tạo và phát triển nhân tài bản địa", ông Thomas Luu nói. Tại đây, công ty hợp tác với Đại học Công nghệ Rizal, Đại học Makati và cộng đồng ROOTCON, một trong những cộng đồng an ninh mạng lớn bậc nhất châu Á để tổ chức đào tạo, workshop, buổi mô phỏng tấn công và các chương trình nâng cao nhận thức.

Việc xây dựng đội ngũ địa phương cũng giúp VCS vượt qua rào cản lớn mà nhiều nhà cung cấp nước ngoài gặp phải, khi doanh nghiệp Philippines có xu hướng tin tưởng các đội kỹ thuật hiểu văn hóa, quy trình và hạ tầng bản địa, đồng thời thể hiện tầm nhìn toàn cầu của VCS khi mở rộng bằng tri thức và năng lực con người, thay vì chỉ dựa vào sự hiện diện thương mại.

Tại Philippines, công ty này đặt mục tiêu đạt 200 khách hàng vào năm 2026, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, hay bệnh viện, sản xuất, song song mở rộng sang các quốc gia Đông Nam Á khác. Với nền tảng kỹ thuật mạnh và chiến lược đặt con người làm trung tâm, VCS xem Philippines như bước đệm để mở rộng ra thị trường toàn cầu. "Chúng tôi muốn chứng minh rằng một doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam hoàn toàn có thể cung cấp năng lực đẳng cấp toàn cầu", ông Thomas khẳng định.