Viettel Post chào gói thầu gần 249 tỷ của trung tâm logistics 719 tỷ tại Đà Nẵng

Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) đang tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu 20/XL-VTP: Thi công xây lắp phần hạ tầng kỹ thuật và nhà kho 1,2 của dự án Xây dựng Trung tâm Logistics Đà Nẵng.

Thời điểm đóng thầu là 15h ngày 26/08/2025, giá gói thầu gần 249 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu trong vòng 12 tháng.﻿

Dự án Xây dựng trung tâm logistics Đà Nẵng được HĐQT Viettel Post phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 14/12/2022﻿.

Địa điểm xây dựng dự án tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 719 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác.

Theo báo cáo của Chứng khoán DSC, VTP đang chuyển đổi từ công ty chuyển phát sang doanh nghiệp logistics công nghệ, theo chiến lược trung và dài hạn đến 2029 với mục tiêu làm chủ công nghệ và xây dựng hạ tầng logistics xuyên biên giới.

﻿ Kế hoạch đầu tư của VTP mở rộng hạ tầng và mạng lưới công nghệ được triển khai theo 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (2024-2025): Công viên - Trung tâm logistics tại Lạng Sơn, Lào Cai, Đồng Nai; Cửa khẩu thông minh tại Lào cai. Hợp tác với TCT Đường sắt đẩy mạnh vận tải đường sắt nội địa và liên vận.

Giai đoạn 2: Quảng Ninh, Tây Ninh, sân bay Long Thành, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và cảng biển.

Giai đoạn 3: VTP đang nghiên cứu và hoàn thiện.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.024 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 169 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.﻿