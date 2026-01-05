Viglacera (VGC) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu cao nhất lịch sử

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) vừa công bố đính chính chỉ tiêu doanh thu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Theo đó, Viglacera điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2026 từ 13.299 tỷ đồng lên 15.300 tỷ đồng. Các nội dung khác về báo cáo kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 không thay đổi.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của Viglacera.

Theo kế hoạch trước đó, Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 1.820 tỷ đồng. Con số này nhích nhẹ 77 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 4,4% so với kế hoạch 1.743 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2025.

Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến được xây dựng thận trọng hơn ở mức 13.299 tỷ đồng, giảm 7,9% (tương ứng giảm 1.138 tỷ đồng) so với chỉ tiêu của năm trước.

Đối với Công ty Mẹ, các chỉ tiêu tài chính năm 2026 đều được đặt ở mức thấp hơn so với kế hoạch năm 2025. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ dự kiến lần lượt đạt 4.078 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng. So với kế hoạch năm cũ, các chỉ tiêu này tương ứng sụt giảm 26,9% về doanh thu và 15,7% về lợi nhuận.

Về bối cảnh hoạt động, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 9.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 956 tỷ đồng. Kết quả này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng của mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và sự đóng góp tích cực từ doanh thu tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, cổ phiếu VGC đóng cửa tại mức giá 41.850 đồng/cp, tăng 1,33 %, khối lượng giao địch gần 1 triệu cổ phiếu.

