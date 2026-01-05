Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera (VGC) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu cao nhất lịch sử

05-01-2026 - 11:32 AM | Doanh nghiệp

Trừ doanh thu, các nội dung khác về báo cáo kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 không thay đổi.

Viglacera (VGC) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu cao nhất lịch sử- Ảnh 1.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) vừa công bố đính chính chỉ  tiêu doanh thu của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.

Theo đó, Viglacera điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2026 từ 13.299 tỷ đồng lên 15.300 tỷ đồng. Các nội dung khác về báo cáo kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 không thay đổi.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của Viglacera.

Theo kế hoạch trước đó, Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 1.820 tỷ đồng. Con số này nhích nhẹ 77 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 4,4% so với kế hoạch 1.743 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2025.

Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến được xây dựng thận trọng hơn ở mức 13.299 tỷ đồng, giảm 7,9% (tương ứng giảm 1.138 tỷ đồng) so với chỉ tiêu của năm trước.

Đối với Công ty Mẹ, các chỉ tiêu tài chính năm 2026 đều được đặt ở mức thấp hơn so với kế hoạch năm 2025. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ dự kiến lần lượt đạt 4.078 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng. So với kế hoạch năm cũ, các chỉ tiêu này tương ứng sụt giảm 26,9% về doanh thu và 15,7% về lợi nhuận.

Về bối cảnh hoạt động, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 9.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 956 tỷ đồng. Kết quả này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng của mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và sự đóng góp tích cực từ doanh thu tài chính.

Viglacera (VGC) điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu cao nhất lịch sử- Ảnh 2.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, cổ phiếu VGC đóng cửa tại mức giá 41.850 đồng/cp, tăng 1,33 %, khối lượng giao địch gần 1 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, cổ phiếu VGC đóng cửa tại mức giá 41.850 đồng/cp, tăng 1,33 %, khối lượng giao địch gần 1 triệu cổ phiếu.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VGC, viglacera

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giải mã hệ sinh thái toàn diện Techcombank – Masterise Group – One Mount: Khi "Kiềng ba chân" hiện thực hóa khát vọng phục sự quốc gia của khối kinh tế tư nhân

Giải mã hệ sinh thái toàn diện Techcombank – Masterise Group – One Mount: Khi "Kiềng ba chân" hiện thực hóa khát vọng phục sự quốc gia của khối kinh tế tư nhân Nổi bật

Lộ diện 16 DN chủ chốt trong câu lạc bộ 3.000 tỷ góp công lớn tạo nên kỳ tích 780.000 tỷ của Tp.HCM

Lộ diện 16 DN chủ chốt trong câu lạc bộ 3.000 tỷ góp công lớn tạo nên kỳ tích 780.000 tỷ của Tp.HCM Nổi bật

OneU bắt tay Lotusmiles, mở đầu năm mới cho khách hàng bằng nhiều ưu đãi bay hấp dẫn

OneU bắt tay Lotusmiles, mở đầu năm mới cho khách hàng bằng nhiều ưu đãi bay hấp dẫn

10:00 , 05/01/2026
Bamboo Airways trở lại đường đua: Tuyển 1.000 tiếp viên, dọn đường cho tham vọng 30 tàu bay

Bamboo Airways trở lại đường đua: Tuyển 1.000 tiếp viên, dọn đường cho tham vọng 30 tàu bay

09:41 , 05/01/2026
Hôm nay 5-1, xét xử nhóm doanh nhân sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng

Hôm nay 5-1, xét xử nhóm doanh nhân sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng

09:10 , 05/01/2026
Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại

Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại

09:00 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên