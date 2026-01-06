Mỹ mang "cỗ máy khủng" gì sang nhà máy 1,4 tỷ USD vừa vận hành của Việt Nam?

Ngày 5/1/2026, GE Vernova (Mỹ) thông báo lịch sử: Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 công suất 1,6 gigawatt (GW) của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) chính thức vận hành thương mại.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là nhà máy điện sử dụng dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên tại Việt Nam; đồng thời cũng là nhà máy điện đầu tiên sử dụng tuabin khí GE 9HA.02 (thuộc dòng HA-class tiên tiến nhất của GE Vernova).

"Quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam đòi hỏi các giải pháp cân bằng giữa công suất, hiệu quả và tính bền vững, đó là lý do chúng tôi lựa chọn tuabin khí 9HA.02 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Tuabin khí GE 9HA.02 tiên tiến là yếu tố cốt lõi trong cam kết của chúng tôi đối với các tiêu chuẩn năng lượng hiện đại. Nó cho phép nhà máy đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp hơn 64%, xếp hạng trong số các nhà máy hiệu quả nhất thế giới.

Ngoài ra, 9HA.02 đáp ứng các quy định khí thải nghiêm ngặt nhất, cung cấp khả năng chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt – hiện đang vận hành bằng LNG, hỗ trợ đồng đốt lên đến 50% hydro và mở đường cho việc sử dụng 100% hydro trong tương lai – đảm bảo phù hợp với mục tiêu không phát thải ròng (Net Zero) của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới", đại diện của PV Power cho biết trong thông cáo báo chí.

GE mang những gì sang Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4?

Để tổ hợp nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam vận hành trơn tru, GE Vernova đã cung cấp 2 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất hơn 800 MW, cho 2 nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Ảnh: GE Vernova

Mỗi tổ máy này bao gồm: Một tuabin khí 9HA.02 - tuabin khí 50 Hz hiệu quả nhất của GE Vernova; một tuabin hơi STF-D650; một máy phát điện W88; và một bộ tạo hơi nước thu hồi nhiệt một chiều (OT HRSG), cho phép thực hiện các chu trình nước-hơi tiên tiến mang lại hiệu suất chu trình kết hợp (CCGT) cao hơn.

GE Vernova cũng cung cấp Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) Mark VIe, giúp PV Power cải thiện khả năng giám sát, độ tin cậy và khả năng hoạt động của tài sản, đồng thời giảm chi phí vận hành và bảo trì.

GE Vernova cho biết thiết bị của họ đang được sử dụng để cung cấp khoảng 30% điện năng của Việt Nam. Công ty có hơn 1.100 công nhân tại 13 địa điểm thuộc các doanh nghiệp khác nhau của GE Vernova tại Việt Nam.

"Năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam, đồng thời, sản xuất điện khí đốt hiệu suất cao và ít phát thải carbon sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự tăng trưởng này, đồng thời đảm bảo sự ổn định và độ tin cậy của lưới điện” - ông Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mảng Điện khí đốt của GE Vernova tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết.

“Dự án tiên phong này dự kiến sẽ cung cấp điện cho các khu công nghiệp lớn ở miền Nam, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, đồng thời mở ra một chương mới cho sản xuất điện khí đốt tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào thực hiện dự án HA đầu tiên tại Việt Nam, phù hợp với mục tiêu năng lượng quốc gia hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững hơn”, ông Ramesh Singaram nói thêm.