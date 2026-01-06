Những đơn vị hàng đầu thế giới nào đang kiến tạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc?

Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm trước APEC 2027 và 50 triệu khách trong giai đoạn 2, giải quyết vấn đề quá tải của sân bay hiện tại và đáp ứng nhu cầu đón tiếp của APEC 2027. Theo đó, nhà ga T2, nhà ga VIP, đường cất hạ cánh số 2 sẽ được xây mới; sân đỗ mở rộng 120 vị trí; đồng thời sân bay sẽ được ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Tất cả các hạng mục nâng cấp và mở rộng đều được Tập đoàn Sun Group bắt tay với những đơn vị hàng đầu thế giới triển khai.

Thiết kế biểu tượng từ CPG Singapore và "thiên tài" kiến trúc Ý – Marco Casamonti

Nhà ga hành khách T2 do CPG Consultants (Singapore) trực tiếp thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa - biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh, thể hiện khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. CPG Singapore là tập đoàn tư vấn thiết kế hàng không hàng đầu châu Á, nổi tiếng toàn cầu với vai trò chủ chốt trong thiết kế Cảng hàng không Changi – nhiều năm liền được vinh danh là sân bay tốt nhất thế giới. Với kinh nghiệm triển khai hàng loạt sân bay quốc tế tại Singapore, Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương, CPG mang đến cho sân bay Phú Quốc tư duy thiết kế hiện đại, tối ưu vận hành, đồng thời đề cao trải nghiệm hành khách và bản sắc điểm đến.

Trong khi đó, Nhà ga VIP - nơi đón tiếp nguyên thủ APEC 2027 lại là tuyệt tác của kiến trúc sư người Ý: Marco Casamonti. Trên diện tích 6.000 m², nhà ga mang hình dáng của cá đại bàng biển, thể hiện tinh thần tự do và sự hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu phục vụ các chuyên cơ chở lên tới 300 hành khách. Marco Casamonti là "cha đẻ" của công trình đã tạo nên biểu tượng du lịch - Cầu Hôn tại Phú Quốc. Phong cách của Marco Casamonti nổi bật với ngôn ngữ kiến trúc đương đại, giàu tính biểu cảm, tôn vinh mối liên hệ giữa công trình và cảnh quan. Tại Phú Quốc, nhà ga VIP không chỉ là không gian chức năng, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của đảo Ngọc.

Kiến trúc sư Marco Casamonti khắc họa hình ảnh cá đại bàng biển độc bản tại nhà ga dành cho các chuyên cơ.

Hệ thống kỹ thuật nhà ga từ chuyên gia hàng không Pháp: Artelia Airport

Artelia Airport là nhánh chuyên sâu về hàng không của Tập đoàn Artelia (Pháp), một trong những đơn vị kỹ thuật và quản lý dự án hàng đầu châu Âu. Đơn vị từng đảm nhận hệ thống kỹ thuật và quy hoạch của nhiều sân bay lớn trên thế giới, trong đó có Beijing Daxing International Airport, một trong những sân bay hiện đại bậc nhất toàn cầu, và hệ thống sân bay Dubai, trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Trung Đông, cùng nhiều sân bay của quốc gia châu Âu khác.

Công nghệ vận hành từ Artelia (Pháp) giúp tối ưu hóa không gian và rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục.

Cùng với kinh nghiệm quốc tế, Artelia Airport đảm trách hệ thống kỹ thuật nhà ga của sân bay Phú Quốc, đảm bảo công năng và phương án khai thác sân bay đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của hàng không toàn cầu. Sân bay sẽ được mô hình vận hành tổng thể TAM – Total Airport Management, hệ thống vận hành hiện đại cho các sân bay hiện nay, cho phép kết nối và đồng bộ dữ liệu từ khai thác bay, điều phối mặt đất, hành lý, đến lưu lượng hành khách tại các sảnh, đảm bảo mọi mắt xích trong chuỗi khai thác đều trơn tru và chính xác. Bên cạnh đó là công nghệ sinh trắc học cho hành trình liền mạch – không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người, cùng các công nghệ tự động hoá bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa…

Changi Airport Group và "bộ não" vận hành của sân bay tương lai

Bên cạnh thiết kế biểu tượng và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, dịch vụ của sân bay sẽ đóng vai trò thiết yếu, quyết định trải nghiệm của hành khách và vị thế của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc trong mạng lưới hàng không khu vực và quốc tế. Bài toán ấy sẽ được giải bởi Changi Airport Group, với vai trò tư vấn khai thác và dịch vụ sân bay.

Kinh nghiệm từ Changi Airport Group hứa hẹn tối ưu trải nghiệm cho từng du khách.

Trên cơ sở kinh nghiệm vận hành sân bay Changi - một trong những sân bay được đánh giá cao bậc nhất thế giới về chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác, Changi Airport Group sẽ tư vấn xây dựng các quy trình khai thác nhà ga, chuẩn hóa dịch vụ mặt đất và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Sự đồng hành này nhằm bảo đảm sân bay Phú Quốc được vận hành đồng bộ, an toàn, hiệu quả và cung cấp dịch vụ đạt chuẩn của các trung tâm hàng không quốc tế.

Lượng khách tăng mạnh đặt ra yêu cầu nâng cấp công suất khai thác sân bay lên 20 triệu khách/năm.

Cùng với sự tham gia của những "ông lớn" ngành hàng không toàn cầu, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc giữ vai trò hạ tầng chiến lược trong APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển của Phú Quốc như một trung tâm hàng không, du lịch, sự kiện quốc tế trong thập kỷ tới.