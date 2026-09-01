Vinadic được giao hơn 48.700m2 đất làm dự án Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ Vân Hà

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 4603/QĐ-UBND về việc cho CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (Vinadic) thuê 39.460m2 đất và giao 9.262,4m2 đất tại xã Thư Lâm để sử dụng 48.722,4m2 đất thực hiện dự án Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ Vân Hà.

Trong đó, 39.460m2 đất thực hiện dự án là đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ký quyết định này.

Ảnh minh họa: Vinadic

Còn 9.262,4m2 đất khớp nối hạ tầng kỹ thuật, làm đường giao thông theo quy hoạch là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Vinadic được sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ dự án được duyệt và có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch xây dựng được chấp thuận, tuyệt đối không xây dựng công trình trên diện tích đất này; sau khi xây dựng xong công trình thì bàn giao cho cơ quan chuyên ngành hoặc chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho Vinadic thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ.

UBND TP.Hà Nội giao Vinadic có trách nhiệm liên hệ với Sở, ngành để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất; tiền sử dụng đất tạm nộp theo quy định; xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định,...

Về CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (Vinadic), doanh nghiệp được thành lập từ ngày 12/11/2001, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình cấp, thoát nước. Trụ sở chính đặt tại Ô CN 6, khu Công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, TP.Hà Nội.

Tại đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 27/8/2018, Vinadic đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 650 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập gồm ông Tô Văn Năm (tỷ lệ 97,87%) và Tô Thị Đường (tỷ lệ 1,06%).

Đến ngày 12/9/2018, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên mức 1.130 tỷ đồng. Trong đó, ông Tô Văn Năm sở hữu 98,78% vốn và bà Tô Thị Đường sở hữu 0,61% vốn.

Cập nhật mới nhất ngày 24/11/2025, vốn điều lệ của Vinadic đang ở mức 1.850 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Tuy nhiên, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Hoài Giang- Tổng Giám đốc.

Theo thông tin giới thiệu trên website của Vinadic, doanh nghiệp này được biết đến là đơn vị thi công sân golf cho các thương hiệu lớn như Tập đoàn VinGroup (Sân golf Vũ Yên), BRG (thi công phần ống thoát nước cho sân golf Legend Hill)…,

Đồng thời cũng đã làm tổng thầu thi công hầu hết các dự án xây dựng kết hợp lắp ghép nhà xưởng, bê tông lắp ghép cho Tập đoàn Samsung như Samsung E&C, Samsung Engineering Vietnam, Samsung Thái Nguyên, Samsung Bắc Ninh.