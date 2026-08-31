Lập chốt 24/24 giờ, lắp camera ‘canh’ cát 'tặc' tại điểm nóng

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND phường Bắc Gianh cho biết, thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Dù chính quyền và các lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý, một số đối tượng vẫn lợi dụng thời điểm vắng người để lén lút khai thác khoáng sản.

Một số đối tượng vẫn lợi dụng thời điểm vắng người để lén lút khai thác khoáng sản tại phường Bắc Gianh.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh Nguyễn Văn Tình đã chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, các đơn vị chuyên môn và tổ dân phố tăng cường tuần tra tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra khai thác khoáng sản trái phép.

Chốt trực ngày đêm

Đáng chú ý, địa phương tổ chức lập chốt kiểm soát 24/24 giờ tại các tuyến, khu vực trọng điểm; kiểm soát phương tiện ra vào nhằm kịp thời phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Lãnh đạo phường Bắc Gianh thăm, động viên lực lượng trực chốt trong đêm.

Không chỉ bố trí lực lượng trực tiếp “canh” các điểm nóng, phường Bắc Gianh còn triển khai cắm biển bảo vệ khoáng sản và lắp đặt hệ thống camera tầm cao để mở rộng phạm vi giám sát.

“Các lực lượng được yêu cầu bám sát địa bàn, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để kéo dài hoặc tái diễn” – ông Nguyễn Văn Tình cho biết.

Theo UBND phường Bắc Gianh, từ ngày 1/7/2025 đến nay, địa phương đã phát hiện, xử lý 24 vụ với 36 đối tượng khai thác cát trái phép, xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng tịch thu 1 máy đào, 1 ô tô tải, 2 máy xúc cùng 1.109m³ cát. Tổng số tiền xử phạt và giá trị cát, phương tiện bị tịch thu hơn 800 triệu đồng, được nộp vào ngân sách.

Phường Bắc Gianh đã tịch thu nhiều phương tiện của cát "tặc".

Ngăn cơi nới lăng mộ trái phép

Cùng với xử lý “cát tặc”, chính quyền phường Bắc Gianh đang siết quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các khu vực nghĩa địa.

Theo địa phương, lợi dụng thời điểm sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi bộ máy đang trong quá trình kiện toàn, một số trường hợp đã tự ý cơi nới, xây dựng lăng mộ trái phép. Đến nay, phường đã phát hiện, xử lý 21 trường hợp liên quan đến hành vi này.

Chính quyền địa phương yêu cầu tăng cường rà soát các khu vực nghĩa địa, kịp thời phát hiện công trình xây dựng, mở rộng không đúng quy định; đồng thời gắn quản lý đất nghĩa địa với quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng.

Lấn chiếm đất xây dựng lăng mộ tại Bắc Gianh cũng rất nóng.

Phường Bắc Gianh cho biết sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại các điểm nóng, kết hợp tuần tra trực tiếp với giám sát qua camera và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm từng bước lập lại trật tự trong quản lý tài nguyên, khoáng sản và đất đai trên địa bàn.