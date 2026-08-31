Dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất Thái Nguyên bắt đầu nhận hồ sơ
Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc được triển khai tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên nhận hồ sơ từ 7/9 đến 7/10. Với giá bán khoảng 22,82 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.
- 29-08-2026
- 29-08-2026
- 29-08-2026
Theo Thanh Hiếu
Tiền phong
Theo Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/du-an-nha-o-xa-hoi-co-gia-ban-cao-nhat-thai-nguyen-bat-dau-nhan-ho-so-post1872711.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM