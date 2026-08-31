Dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất Thái Nguyên bắt đầu nhận hồ sơ

Chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội từ ngày 7/9 đến ngày 7/10. Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội được đề nghị chủ động chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng thành phần và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, đồng thời nộp hồ sơ trong thời gian tiếp nhận.