Vinatech Group khai trương chi nhánh Úc, mở rộng chiến lược toàn cầu

Dấu mốc chiến lược trong quá trình quốc tế hóa

Chi nhánh Vinatech Australia đặt tại 34 Paramount Bvd, Cranbourne West, VIC 3977, với diện tích gần 1.000 m², được đầu tư bài bản để phục vụ trưng bày sản phẩm, tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng. Việc mở chi nhánh trực tiếp tại Australia cho phép Vinatech Group rút ngắn thời gian phản hồi, tối ưu tiến độ triển khai dự án và nâng cao chất lượng dịch vụ – một yếu tố quan trọng tại thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe như Australia.

"Sự kiện ra mắt chi nhánh Vinatech Australia đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Tập đoàn trên hành trình đưa thương hiệu giá kệ Việt Nam ra toàn cầu. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tên tuổi dẫn đầu tại thị trường Australia trong 3 năm tới, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng nhà máy tại các quốc gia phát triển khác như Mỹ và các nước châu Âu." Ông Phạm Văn Khanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatech Group, nhấn mạnh.

Chi nhánh Vinatech Australia tại 34 Paramount Bvd, Cranbourne West VIC 3977

Đón đầu tăng trưởng tại thị trường giàu tiềm năng

Australia là một trong những thị trường có tốc độ phát triển logistics mạnh mẽ tại khu vực châu Đại Dương bởi sự bùng nổ của thương mại điện tử, lưu trữ lạnh và hệ thống phân phối bán lẻ. Nhu cầu về giải pháp kệ công nghiệp và hệ thống nhà kho thông minh được dự báo tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới, dự kiến đạt 2 tỷ USD vào 2030 (CAGR ~24.2% giai đoạn 2025–2030) theo báo cáo từ Grand View Research.

Việc mở chi nhánh tại Australia giúp Vinatech Group tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp tại nước sở tại; chủ động triển khai dự án theo tiêu chuẩn Australia; nâng cao tính cạnh tranh thông qua dịch vụ nhanh, tư vấn tại chỗ; mở rộng tệp khách hàng trong các lĩnh vực bán lẻ, F&B, logistics, sản xuất và kho lạnh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Văn Khanh cùng đại diện chi nhánh cắt băng khai trương

Chi nhánh mới sẽ là trung tâm điều phối cho chiến lược phát triển tại châu Đại Dương, đồng thời hỗ trợ kế hoạch xây dựng nhà máy trong thời gian tới.

Năng lực sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế

Thành lập từ năm 2011, Vinatech Group sở hữu hai nhà máy quy mô lớn tại Việt Nam với tổng diện tích gần 50.000 m², sản xuất theo tiêu chuẩn AS4084:2023, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Sản phẩm giá kệ Vinatech Group được triển khai tại hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Thái Lan, Philipines, Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Mỹ và Australia...

Tập đoàn đã nhận nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu mạnh Đất Việt, Sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội,.. Các chứng nhận và giải thưởng này khẳng định cam kết của Vinatech về chất lượng, độ an toàn và tính bền vững trong sản xuất.

Văn phòng đại diện tại Australia sẽ là cánh tay nối dài giúp Vinatech Group hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh gồm tư vấn thiết kế, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật. Tập đoàn kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành kho vận Australia thông qua việc cung cấp các giải pháp tối ưu không gian, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Đồng thời, khẳng định chất lượng thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Thông tin liên hệ chi nhánh Úc

Vinatech Australia Pty Ltd

Email: info@vinatech.com.au

Điện thoại: (+61) 406 916 355

Website: vinatech.com.au

Địa chỉ: 34 Paramount Bvd, Cranbourne West VIC 3977, Australia