Vinatech Group ra mắt kệ tự động Shuttle Four Way tại VIMF 2025

Ngày 18- 20/6 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatech Việt Nam đã tham dự triển lãm Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2025 - Triển lãm về công nghệ và sản xuất (VIMF) tại gian hàng 452, Trung tâm triển lãm WTC - TP Mới Bình Dương. Sự kiện quy tụ hơn 700 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoạt động ở các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, tự động hóa, robot, logistics và sản xuất thông minh. Đây cũng là diễn đàn uy tín để các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và cập nhật xu hướng ngành.

Tại triển lãm, gian hàng của Vinatech Group thu hút đông đảo khách hàng ghé thăm với nhiều thắc mắc và câu hỏi được giải đáp trực tiếp. Bên cạnh các dòng sản phẩm kệ tự động như: hệ thống ASRS, Radio Shuttle,... Vinatech Group còn mang tới giải pháp thông minh vượt trội - Robot Shuttle Four Way. Sản phẩm là kết quả của quá trình đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ (R&D) của doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại triển lãm, ông Phạm Văn Khanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatech Việt Nam cho biết: "Tham gia VIMF 2025 không chỉ là cơ hội để Vinatech Group giới thiệu các giải pháp kệ kho thông minh, mà còn kỳ vọng mở rộng kết nối với đối tác trong và ngoài nước, mang sản phẩm giá kệ Việt đạt tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với thị trường toàn cầu. Đến với Hội chợ lần này, chúng tôi cũng mang đến một mẫu kệ tự động hoàn toàn mới - Giải pháp lưu trữ mật độ cao với Shuttle Four Way. Đây là sản phẩm có cải biến thông minh vượt trội so với các mẫu kệ tự động trước đó".

Robot Shuttle Four Way góp phần đẩy nhanh tốc độ số hóa kho hàng

Được biết, kệ pallet shuttle là hệ thống lưu trữ tự động ứng dụng công nghệ robot dẫn đường thông minh, cho phép xe shuttle di chuyển linh hoạt theo cả 4 hướng: trên, dưới, trái, phải. Nhờ đó, hệ thống giảm thiểu lối đi và có thể tăng mật độ lưu trữ trong kho lên mức tối đa tới 90% so với các phương pháp truyền thống.

Tại triển lãm, Vinatech Group đã tổ chức trình diễn trực tiếp hoạt động của hệ thống Shuttle Four Way, thu hút sự quan tâm từ đông đảo khách tham quan và các doanh nghiệp đối tác. Với tốc độ xử lý nhanh, độ chính xác cao và khả năng kết nối linh hoạt với hệ thống quản lý kho (WMS), sản phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực ngay trong khuôn khổ triển lãm.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm thực tế các sản phẩm kệ tự động tại gian hàng của Vinatech Group

"Tôi thực sự ấn tượng với tốc độ xử lý, độ chính xác và tính linh hoạt của kệ Shuttle Four Way. Đây thực sự là giải pháp được phát triển dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu vận hành thực tế, mẫu kệ này chắc chắn sẽ giúp việc vận hành và tối ưu không gian kho hiệu quả hơn rất nhiều so với kệ truyền thống" - anh Vũ Đức Hải, một khách hàng đến tham dự Hội chợ chia sẻ.

Trải qua 14 năm hình thành và phát triển, Vinatech Group từng bước khẳng định vị thế là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất giá kệ và giải pháp nhà kho thông minh. Với tổ hợp nhà máy hiện đại quy mô hơn 50.000m2 tại Hòa Bình và TP. Hồ Chí Minh, cùng đội ngũ kỹ sư trình độ cao, doanh nghiệp có khả năng tự chủ hoàn toàn trong chuỗi sản xuất, thiết kế, chế tạo đến lắp đặt và bảo trì sản phẩm.

Sự kiện ra mắt sản phẩm kệ tự động Shuttle Four Way tại VIMF 2025 một lần nữa khẳng định quyết tâm của Vinatech trong việc chuyển đổi số và từng bước tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế về quản trị kho thông minh. Tính đến nay, Vinatech Group đã triển khai thành công nhiều dự án kệ kho tự động, phục vụ đa dạng các lĩnh vực thực phẩm, logistics, dược phẩm, thương mại điện tử, kho lạnh, kho may mặc, kho linh kiện điện tử,.... Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Logistics ITL, PepsiCo, Hikari, Mekong, ...

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, Vinatech Group đã tham gia Hội thảo chuyên đề "Giải pháp nhà kho thông minh" với vai trò diễn giả, chia sẻ về tầm nhìn phát triển và kinh nghiệm triển khai các hệ thống kệ tự động thực tế. Tại đây, đại diện công ty cũng khẳng định chiến lược đẩy mạnh R&D, ứng dụng IoT và AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng, hướng tới mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện trong tương lai.

Giải pháp kho thông minh kết hợp phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số kho hàng toàn diện

Một trong những yếu tố giúp Vinatech Group tạo nên dấu ấn khác biệt tại VIMF 2025 chính là tư duy đổi mới trong thiết kế và ứng dụng công nghệ hiện đại. Thông qua 3 ngày triển lãm, Vinatech Group mong muốn được kết nối và giới thiệu các sản phẩm kệ kho thông minh tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành logistics nói chung và ngành giá kệ nói riêng.