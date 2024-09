Vinatex hạ giá bán, quyết thoái sạch vốn tại một công ty dệt may

HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, MCK: VGT) vừa thông qua Nghị quyết số 17/NQ-TĐDMVN về phương án chuyển nhượng vốn sở hữu tại Công ty CP Dệt may Liên Phương.

Theo đó, Vinatex dự kiến chuyển nhượng 4,5 triệu cổ phần, tương ứng 19,11% vốn điều kiện thực góp của Dệt may Liên Phương, cho dưới 100 nhà đầu tư quan tâm có sự cạnh tranh về giá thông qua các công ty chứng khoán.

Giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh là 12.000 đồng/cổ phần. Thời gian dự kiến triển khai từ tháng 9/2024. Tạm tính theo giá khởi điểm, Vinatex sẽ thu về tối thiểu 54 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Dệt may Liên Phương.

Được biết, mức giá chào bán này thấp hơn 39% so với giá khởi điểm mà Vinatex từng công bố hồi năm 2022 (19.800 đồng/cổ phần).

Trước đó, hồi tháng 8/2024, Vinatex cũng thông báo việc chào bán hơn 2,81 triệu cổ phần tại Công ty CP May Đồng Nai (Donagamex), tương ứng 25,7% vốn điều lệ cho dưới 100 nhà đầu tư với giá khởi điểm 35.000 đồng/cổ phần. Thời gian triển khai từ quý III/2024.

Tạm tính theo mức giá này, Vinatex có thể thu về 98 tỷ đồng sau khi thoái vốn tại May Đồng Nai.

Ngoài 2 doanh nghiệp kể trên, Vinatex cũng thông qua quyết định thoái vốn tại hàng loạt đơn vị khác, gồm: CTCP Dệt lụa Nam Định, CTCP Vinatex Đà Nẵng (MCK: VDN), CTCP May Nam Định, CTCP May Bình Minh (MCK: BMG), CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai (MDN), Tổng Công ty Nhà Bè - CTCP (MCK: MNB), Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Tân Châu và CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may (MCK: VTI).

