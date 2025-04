Vincom Retail (VRE) báo lãi sau thuế quý 1/2025 đạt 1.177 tỷ đồng, thu từ tiền gửi bình quân gần 7 tỷ mỗi ngày

Công ty Cổ phần Vincom Retail (Mã chứng khoán: VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025, ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.177 tỷ đồng.

Trong quý 1/2025, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 2.131 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2024 (2.255 tỷ đồng).

Doanh thu mảng cho thuê bất động sản đầu tư đạt 2.026 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 48 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 277 tỷ đồng của quý 1/2024. Doanh thu dịch vụ khác đạt 57 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 1.202 tỷ đồng, giảm 4% so với quý 1/2024.

Doanh thu tài chính tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 625 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thu nhập lãi từ các hoạt động đầu tư. Trung bình mỗi ngày lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản đặt cọc khoảng gần 7 tỷ đồng.



Sau khi trừ các chi phí, Vincom Retail báo cáo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.177 tỷ đồng, tăng gần 9% so với quý 1/2024.

Tính đến cuối quý 1/2025, tổng tài sản của Vincom Retail đạt 55.947 tỷ đồng, tăng 721 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức 3.042 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm xuống còn 12.847 tỷ đồng từ mức 13.303 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng lên 43.100 tỷ đồng.