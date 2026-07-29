Vincom Retail (VRE) thay đổi dàn lãnh đạo cấp cao

Theo các nghị quyết có hiệu lực từ ngày 28/7/2026, Vincom Retail đã bầu bổ sung ông Trần Lê Phương vào Hội đồng Quản trị thay ông Nguyễn Thế Anh. Đồng thời, Hội đồng Quản trị thống nhất bầu ông Trần Lê Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Trần Lê Phương, sinh năm 1969, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia cũng như từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành quan trọng trong hệ sinh thái Vingroup. Với thế mạnh về nghiên cứu, phát triển sản phẩm và hoạch định chiến lược kinh doanh, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị được kỳ vọng sẽ mang đến những định hướng phát triển mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng dư địa tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu đưa Vincom Retail trở thành chủ đầu tư bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á.

Ông Trần Lê Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vincom Retail.

Song song với việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Vincom Retail cũng sắp xếp lại Ban Điều hành theo định hướng nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành.

Theo đó, bà Trần Mai Hoa được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị điều hành, Tổng Giám đốc và đồng thời kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Vận hành, thay bà Phạm Thị Thu Hiền từ ngày 28/7/2026. Bà Hoa cũng trở thành Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sinh năm 1974, bà Trần Mai Hoa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản lý dự án và bất động sản bán lẻ. Gia nhập Vincom Retail từ năm 2014, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Việc quay trở lại vị trí Tổng Giám đốc được đánh giá sẽ bảo đảm tính kế thừa, ổn định và liên tục trong hoạt động điều hành của doanh nghiệp.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thu Hiền được giao trọng trách mới là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản bán lẻ, bà sẽ trực tiếp phụ trách các hoạt động kinh doanh, marketing và chiến lược tăng trưởng của Vincom Retail.

Bà Trần Mai Hoa ( bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vincom Retail; bà Phạm Thị Thu Hiền (bên phải) - đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing.

Theo định hướng mới, bà Thu Hiền sẽ tập trung phát triển các mô hình kinh doanh mới, mở rộng hợp tác với các thương hiệu và đối tác quốc tế, thúc đẩy các cơ hội đầu tư, phát triển thị trường trong nước, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Khánh sẽ tập trung xây dựng khung quản trị và trực tiếp phụ trách vận hành một mảng kinh doanh chiến lược mới của Vincom Retail là vận hành khu phố thương mại, lĩnh vực được doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển trong tương lai.

Theo Vincom Retail, đợt kiện toàn nhân sự lần này tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa, trong đó các lãnh đạo cấp cao được đào tạo theo hướng đa năng, có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau để đáp ứng yêu cầu phát triển ở từng giai đoạn.

Doanh nghiệp nhấn mạnh việc luân chuyển và phân công lại lãnh đạo không làm thay đổi vai trò của đội ngũ quản lý chủ chốt mà hướng tới khai thác tối đa năng lực của từng cá nhân trên các lĩnh vực ưu tiên chiến lược. Quá trình này được thực hiện dựa trên năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, qua đó bảo đảm tính kế thừa, sự ổn định và liên tục trong công tác quản trị, điều hành.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.837 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 57,4% so với năm trước.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 10.132 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.375 tỷ đồng. Theo Vincom Retail, nếu loại trừ các yếu tố không thường xuyên phát sinh trong năm 2025, doanh thu và lợi nhuận năm nay dự kiến tăng lần lượt 16% và 15% trên nền so sánh điều chỉnh.

Ở mảng phát triển dự án, doanh nghiệp dự kiến đưa Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) vào vận hành trong quý III/2026. Sau khi trung tâm thương mại này đi vào hoạt động, hệ thống Vincom Retail sẽ nâng tổng số trung tâm thương mại lên 91, với tổng diện tích sàn bán lẻ gần 1,94 triệu m², tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/7, giá cổ phiếu VRE giảm 0,23% xuống 21.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 3,7 triệu đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Vincom Retail ở mức 48.400 tỷ đồng.