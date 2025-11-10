CTCP Năng lượng VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup (HoSE: VIC) vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo công bố này, doanh nghiệp có 9 ngành nghề, nổi bật là sản xuất điện, sản xuất thiết bị điện, lắp đặt hệ thống điện, truyền tải điện, phân phối điện.﻿

2 hoạt động mới thuộc ngành truyền tải và phân phối điện (3512) là bán buôn điện và bán lẻ điện.﻿

Hiện tại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang là nhà cung cấp điện lớn nhất Viêt Nam. Từ tháng 9, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết EVN không phải là đơn vị duy nhất bán lẻ điện cho khách hàng.

Ngoài EVN, có các tổ chức mua buôn, bán lẻ, ví dụ như tại các khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, đơn vị quản lý lập ra một đơn vị mua buôn của EVN theo giá ưu đãi của Nhà nước rồi bán lại cho khách hàng trong khu vực đó, họ đưa ra định giá của đơn vị. Phần này, EVN không kiểm soát được. Có hơn 700 tổ chức bán buôn, với sản lượng hệ thống chiếm hơn 8,59%.

Trong khi đó, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương, ﻿khẳng định với việc mở rộng lộ trình thị trường điện sang cấp độ thị trường điện bán lẻ cạnh tranh thì tiếp tục sẽ có nhiều đơn vị mua buôn và bán lẻ điện để cạnh tranh với nhau trên thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.﻿

﻿Trước đó, từ tháng 10, VinEnergo có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng gần 3 lần lên 28,3 nghìn tỷ đồng.

Được thành lập từ tháng 3/2025, VinEnergo đang liên tục mở rộng các hoạt động ở ngành điên-năng lượng. Một dự án nổi bật gần đây là ﻿cuối tháng 9, Vingroup khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, có diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng .﻿

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

﻿Ngoài ra, VinEnergo còn có đề xuất rằng tại nhiều khu dân cư và khu đô thị, nhu cầu tiêu thụ điện tập trung rất lớn, nhưng việc cung ứng điện hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào EVN, chưa có cơ chế cho các đơn vị bán lẻ điện gắn với chủ đầu tư khu đô thị tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Vì vậy, VinEnergo đề xuất bổ sung điều khoản quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác.

﻿Cụ thể, "đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác do cơ quan có thẩm quyền quy định được trực tiếp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nếu đáp ứng các điều kiện Chủ đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự sở hữu hệ thống lưới điện thì được bán lẻ trực tiếp cho người dùng điện trong phạm vi khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự đó".