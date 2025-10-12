Bộ Công Thương đang thực hiện dự thảo Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Đóng góp ý kiến về việc này, VinEnergo thuộc hệ sinh thái Vingroup cho rằng dự thảo chưa có quy định cho phép đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (Direct Power Purchase Agreement-DPPA) trực tiếp.

VinEnergo cho rằng thực tế, tại nhiều khu dân cư và khu đô thị, nhu cầu tiêu thụ điện tập trung rất lớn, nhưng việc cung ứng điện hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào EVN , chưa có cơ chế cho các đơn vị bán lẻ điện gắn với chủ đầu tư khu đô thị tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Việc bổ sung quy định về đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị là cần thiết nhằm phản ánh đúng nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ với hạ tầng đô thị, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong quản lý cung ứng điện, khuyến khích xã hội hóa đầu tư hạ tầng điện, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng điện, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân sinh sống tại các khu vực này.﻿

Vì vậy, VinEnergo đề xuất bổ sung điều khoản quy định đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị và các mô hình tương tự khác.

﻿Cụ thể, "đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự khác do cơ quan có thẩm quyền quy định được trực tiếp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nếu đáp ứng các điều kiện Chủ đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự sở hữu hệ thống lưới điện thì được bán lẻ trực tiếp cho người dùng điện trong phạm vi khu dân cư, khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ và các mô hình tương tự đó.

Bộ Công Thương có phản hồi với đề xuất này. Bộ giải thích mặc dù việc mở rộng quyền lựa chọn đơn vị cung cấp điện là xu hướng đúng đắn, tuy nhiên cần có thời gian đánh giá thêm về nhu cầu sử dụng năng lượng sạch của tập khách hàng dân sinh tại khu đô thị này (gắn với chứng chỉ REC) và cần phải đồng bộ với lộ trình phát triển thị trường bán lẻ điện Việt Nam.

Cơ chế DPPA trong giai đoạn hiện tại chỉ là bước đầu tiên hướng đến thị trường bán lẻ điện mở.

Vì vậy, Bộ Công Thương cho rằng chỉ nên xem xét mở rộng các cơ chế giao dịch cạnh tranh như DPPA cho các đơn vị bán lẻ sau khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đã vận hành ổn định và có công cụ pháp lý vững chắc để bảo vệ người tiêu dùng.

﻿VinEnergo thành lập ngày 12/3/2025, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Về cơ cấu cổ đông, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần; ông Phạm Nhật Quân Anh – con trai lớn của tỷ phú nắm 5% cổ phần; ông Phạm Nhật Minh Hoàng – con trai thứ 2 của tỷ phú nắm 5% cổ phần. 19% còn lại thuộc về Vingroup.