VinFast bán gần 90.000 xe sau 8 tháng, còn cách mục tiêu cả năm bao xa?

12-09-2025 - 11:16 AM | Thị trường chứng khoán

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025, với 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe.

VinFast bán gần 90.000 xe sau 8 tháng, còn cách mục tiêu cả năm bao xa?- Ảnh 1.

Doanh số của VinFast duy trì trung bình đạt khoảng 11.000 xe /tháng. Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 8/2025 là VF 5, với 2.745 xe bán ra, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 27.109 xe.

Một phiên bản khác của VF 5 hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải là Herio Green cũng đạt 2.395 xe bán ra trong tháng 8.

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast trong tháng 8 là VF 3, với 2.481 xe bán ra. Tuy nhiên tính lũy kế từ đầu năm với 28.704 xe, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam.

Xếp vị trí thứ 4 trong danh sách là mẫu VF 6, với 2.038 xe bán ra trong tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 12.492 xe VF 6 được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn.

Ở phân khúc C-SUV, đã có 718 xe VF 7 được bàn giao cho khách hàng trong tháng 8, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 5.099 xe.

Hiện VinFast đang sở hữu dải sản phẩm ô tô thuần điện đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam, phủ kín các phân khúc từ mini-SUV, A-SUV đến E-SUV, cùng một mẫu MPV 7 chỗ. Theo kế hoạch trong thời gian sắp tới, VinFast sẽ bán ra thị trường thêm một mẫu xe mini tối ưu cho kinh doanh vận tải (Minio Green), một mẫu xe chở hàng cỡ nhỏ (EC Van) và các dòng xe buýt cỡ nhỏ phù hợp với giao thông công cộng.

Năm 2025, VinFast đặt mục tiêu bàn giao tối thiểu gấp đôi năm trước.

Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

vinfast

