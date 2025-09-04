Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn

04-09-2025 - 17:45 PM | Thị trường

Làm thế nào để mua VinFast Evo Grand với giá ưu đãi?

Một trong những sản phẩm mới được đón chờ bậc nhất hiện nay của VinFast phải kể tới mẫu Evo Grand. Đáng chú ý, những lô xe VinFast Evo Grand đầu tiên đã chính thức về đến đại lý.

VinFast Evo Grand là mẫu xe máy điện phổ thông, cải tiến từ mẫu Evo200 trước đó. Với VinFast Evo Grand, mẫu xe này đã khắc phục một số điểm hạn chế của nguyên mẫu, đồng thời mang đến những tính năng, trải nghiệm tốt hơn. Dù đã có mức giá bán hợp lý, việc triển khai thêm chương trình ưu đãi đang khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn- Ảnh 1.

Cụ thể hơn, VinFast Evo Grand đang được niêm yết với giá 21 triệu đồng cho bản thường và 18 triệu đồng với phiên bản Lite; giá xe đã bao gồm 1 pin và sạc.

Tuy nhiên, người tiêu dùng đang tạm trú hoặc thường trú tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang sẽ được giảm trực tiếp 10% vào giá bán; riêng với Hà Nội và An Giang, người tiêu dùng còn được hỗ trợ thêm 2% phí trước bạ.

Cộng dồn các ưu đãi, chi phí người tiêu dùng cần chi trả chỉ là 18,48 triệu đồng cho VinFast Evo Grand phiên bản thường và 15,84 triệu đồng cho phiên bản Lite.

VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn- Ảnh 2.

Đây là mức giá được đánh giá là rất tốt so với những đặc điểm, tính năng của xe.

Theo thông số được đăng tải, VinFast Evo Grand có dung tích cốp là 35 lít khi không lắp pin phụ; nếu lắp pin phụ, dung tích cốp giảm còn 16 lít, nhưng có thể đi được tối đa 262 km mỗi lần sạc; tốc độ tối đa của xe cũng lên tới 70 km/h.

VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn- Ảnh 3.

Đây đều là những con số rất tốt so với thị trường nói chung và so với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Dưới đây là một số thông tin đối chiếu để dễ hình dung hơn về các đặc điểm của xe:

- Dung tích cốp: 3 mẫu xe phổ thông có dung tích cốp lớn nhất thị trường là Dat Bike Quantum - 41 lít, Honda Lead và Yamaha Latte - cùng 37 lít.

- Quãng đường tối đa mỗi lần sạc: Mẫu xe máy điện phổ thông đi xa nhất thị trường Việt Nam hiện tại là Dat Bike Quantum phiên bản S1 với 285 km mỗi lần sạc

- Tốc độ tối đa: Tốc độ tối đa mà xe mô tô, xe gắn máy được phép di chuyển theo quy định tại Việt Nam là 70 km/h (ở khu vực cho phép).

VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn- Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, một số người tiêu dùng đã thử sử dụng xe trong một số tình huống thường ngày. Với thiết kế dài hơn, cải thiện vị trí gác chân và yên, trải nghiệm thực tế cho thấy người ngồi sau đã có thể ngồi thoải mái hơn.

Một điều khác biệt lớn nữa so với mẫu Evo200 mặt vận hành là VinFast Evo Grand đã có phanh tái sinh. Song, một người dùng đã trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội rằng mức độ ghìm của phanh tái sinh khá lớn, khiến người ngồi sau thường xuyên đổ về phía trước khi người lái hạ ga.

Tuy nhiên, mức độ ghìm của phanh tái sinh không phải là điều quá đáng lo ngại. Điều đầu tiên là chưa rõ người lái đang sử dụng xe ở chế độ nào; điều nữa là mức độ ghìm của phanh tái sinh có thể điều chỉnh được nếu VinFast có điều chỉnh lại và cập nhật phần mềm.

VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn- Ảnh 5.

Theo Quang Hiếu

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinfast, Evo Grand

