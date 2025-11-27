Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng chốt ngày triển khai thương vụ lớn nhất lịch sử

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa thông báo ngày 8/12/2025 tới đây sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử Vingroup cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến nay.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIC đang có đà tăng mạnh và liên tục lập đỉnh mới. Cổ phiếu này có thời điểm tăng hơn 3% phiên 27/11 qua đó đẩy vốn hóa thị trường của Vingroup lên trên 970.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 sàn chứng khoán và đứng trước cơ hội lớn trở thành doanh nghiệp triệu tỷ đầu tiên của Việt Nam.

Trong một diện biến khác, ông Phạm Nhật Vượng vừa công bố dự kiến chuyển nhượng hơn 44 triệu cổ phiếu VIC cho VinSpeed (doanh nghiệp đang đề xuất làm siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam) để góp thêm vốn. Giá trị số cổ phiếu tính theo thị giá hiện tại vào khoảng 10.800 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện từ ngày 2/12 đến 30/12.

Sau thương vụ, VinSpeed sẽ nâng lượng cổ phiếu sở hữu tại Vingroup lên 423,1 triệu đơn vị, tương đương 19,9% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup giảm còn 8,9%. Tuy vậy, ông Vượng cùng gia đình và các pháp nhân liên quan nắm tổng cộng hơn 65% cổ phần của Vingroup.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025. Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

