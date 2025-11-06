Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tăng vốn điều lệ gấp đôi, phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu cho cổ đông

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Vingroup hiện có 3,853 tỷ cổ phiếu và dự kiến phát hành thêm 3,853 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1:1. Như vậy, vốn điều lệ Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên 77.335 tỷ đồng, tương ứng 7,73 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Vingroup thông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn trong bối cảnh vốn hóa tập đoàn đang ở vùng cao nhất lịch sử, đóng cửa ngày 5/11 tại mức 796.000 tỷ đồng và trước đó từng chạm mốc 844.000 tỷ đồng vào ngày 24/10/2025.

Vốn hóa Vingroup hiện vượt xa doanh nghiệp đứng thứ 2 là Vietcombank (gần 500.000 tỷ đồng). Đà tăng của cổ phiếu VIC cũng đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên vị trí giàu thứ 127 thế giới, với tài sản hiện tại là 19,1 tỷ USD theo ước tính của Forbes.

Năm nay, Vingroup công bố nhiều bước đi quan trọng, trong đó mới nhất là công bố trụ cột chiến lược mới Vin New Horizon, hay còn được gọi là Vin "dưỡng lão", tập trung vào chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, Vingroup đã công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Vingroup cũng đã khởi công dự án nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng và sắp tới có thể làm dự án điện gió tại Hà Tĩnh. Tập đoàn cũng dự kiến cuối năm nay sẽ khởi công đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, và đang đề xuất xây tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2025 đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31 tháng 12 năm 2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.