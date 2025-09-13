Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vingroup khởi kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn ra tòa án Mỹ

13-09-2025 - 06:32 AM | Xã hội

Vingroup đã đệ đơn kiện chủ tài khoản facebook Hiền Nguyễn (Yến Sào Yến Đan) có 409.000 folow lên Toà cấp cao của California thuộc Los Angeles.

Chiều 12/9, kênh YouTube Minh Giang - Trực diện TV vừa livestream thảo luận về đơn kiện Vingroup gửi tại Mỹ thưa kiện với người tên là Hiền Nguyễn, cư dân Los Angeles.

Theo thông tin từ đơn kiện của Vingroup YouTube Minh Giang đưa ra, bà Hiền Nguyễn bị cáo buộc tội phỉ báng và cạnh tranh không lành mạnh. Theo đơn kiện, bà này đã dùng trang Facebook cá nhân để đăng tải những thông tin sai lệch, chẳng hạn như tuyên bố gần 5.000 nhân viên của Vingroup đồng loạt nghỉ việc vì lo ngại an toàn xe điện….

Vingroup cho rằng những bài đăng này không chỉ gây tổn hại danh tiếng mà còn được sử dụng để câu kéo người xem, thu lợi cho công việc kinh doanh yến sào của đối tượng này.

Hiện tại, công ty yêu cầu tòa án ra lệnh cấm bà Hiền Nguyễn tiếp tục hành vi này và bồi thường thiệt hại.

Kênh YouTube Minh Giang cũng nhấn mạnh đây là vụ kiện đầu tiên của Vingroup tại Mỹ, mở đường cho những hành động pháp lý tương tự trong tương lai đối với những người lan truyền tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Trong một động thái khác, ngay sau khi có thông tin đơn kiện của Vingroup đã tới Toà cấp cao của California thuộc Los Angeles, Chủ tài khoản Hiền Nguyễn đã xoá toàn bộ các nội dung đăng tải về Vingroup.

Phía Vingroup cũng xác nhận, đơn kiện tài khoản Hiền Nguyễn đã được Tập đoàn gửi đi từ ngày 10/9/2025.

Theo PV

Tiền Phong

