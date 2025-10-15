Vingroup lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử VN, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tạo kỳ tích trong cùng 1 ngày

Phiên giao dịch ngày 14/10 của thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra đầy kịch tính. Thị trường kỳ vọng về một nhịp bứt phá mạnh mẽ, nhưng lại bị thay thế bằng cú đảo chiều bất ngờ trong buổi chiều. Cụ thể, khi lực cầu suy yếu dần, phe bán bắt đầu tận dụng cơ hội để chốt lời, nhất ở nhóm cổ phiếu đã tăng nóng trong những phiên gần đây.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,06 điểm (-0,2%) xuống 1.761,06 điểm; HNX-Index giảm nhẹ 0,02 điểm (-0,1%) xuống 275,33 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,45 điểm (+0,4%) lên 113,15 điểm.

Trong phiên sáng, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục tăng mạnh trên sàn HoSE, tiến sát với mức 220.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất kể từ khi mã cổ phiếu này được niêm yết. Kết phiên, mặc dù không thể giữ sắc tím đến cuối phiên nhưng cổ phiếu VIC (+3,2%) vẫn là cái tên tỏa sáng nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, khi tăng 3,2%, trở thành đầu tàu dẫn dắt VN-Index.

Với đà tăng của cổ phiếu "họ Vin" là VIC, VHM, VRE, vốn hóa Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 800.000 tỷ đồng. Đây cũng là kỷ lục mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, cùng ngày, theo dữ liệu cập nhật của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã đạt 20,3 tỷ USD trong, tức là tăng gấp 3 lần so với đầu năm.

Với khối tài sản hơn 20 tỷ USD, tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện đứng thứ 116 trong danh sách tỷ phú thế giới. Ông Phạm Nhật Vượng cũng nằm trong nhóm các doanh nhân có tài sản tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây. Đặc biệt, nếu xét riêng tại khu vực châu Á, người đứng đầu Tập đoàn Vingroup hiện đứng thứ 29 trong danh sách những người giàu nhất.

Theo Forbes, có thời điểm trong ngày 14/10, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 20,3 tỷ USD. Ảnh: Forbes

Ngoài ra, trong bối cảnh giá cổ phiếu VIC leo thang, bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận giá trị tài sản tăng mạnh. Cụ thể, với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 37.500 tỷ đồng, tương đương với hơn 1,4 tỷ USD.

Như vậy, tính đến nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương cũng là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng nắm giữ khối tài sản tỷ USD.

Vì sao cổ phiếu VIC liên tục tăng cao?

Vingroup thành lập công ty sản xuất thép VinMetal. Ảnh: VIC

Theo các chuyên gia, trong vòng 3 tháng qua, sở dĩ giá cổ phiếu VIC liên tục tăng cao, thậm chí đã tăng gần gấp đôi là nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước thông tin tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Vingroup.

Mới đây, Vingroup đã công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, nội dung lấy ý kiến liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Theo thông báo này, ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là 30/10 và thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến là trong tháng 11.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vừa hoàn tất việc dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 1,55% vốn điều lệ của Vingroup) để góp vốn vào CTCP Năng lượng VinEnergo. Số cổ phiếu này có giá trị theo mệnh giá hơn 600 tỷ đồng và được Chủ tịch Vingroup chuyển nhượng để phục vụ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thông qua VinEnergo.

Trước đó, ngày 6/10, Tập đoàn Vingroup công bố tham gia lĩnh vực công nghiệp luyện kim, với việc thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Công ty này có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng tại Vũng Áng, với công suất khoảng 5 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 1. VinMetal thuộc trụ cột công nghiệp - công nghệ của Vingroup, được đánh giá là mảnh ghép nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho trụ cột hạ tầng.

Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup cũng mới có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Đáng chú ý, ngày 26/9, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới.