Vingroup nhận nhiệm vụ tại sự kiện quy mô lớn, được tổ chức tại công trình TOP 10 thế giới
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 536/TB-VPCP ngày 5/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025 (Ban Chỉ đạo).
- 05-10-2025Dù gánh nợ 4 tỷ đồng, một người nông dân học hết lớp 7 vẫn bỏ mức lương ở nước ngoài để về quê sáng chế máy: 'Nếu làm thuê thì không thể làm giàu'
- 04-10-2025AEON đầu tư TTTM gần 4.000 tỷ đồng tại tỉnh quyết tâm lên TP trực thuộc TW: Tiến độ đang chậm trễ, phấn đấu khởi công vào dịp đặc biệt
- 28-09-2025Chủ tịch Đèo Cả đích thân sang Hàn Quốc vì 'đại dự án' 300.000 tỷ đồng, quyết hiện thực hóa 'kỳ tích sông Hồng' cho Việt Nam
Các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả
Thông báo chỉ rõ, để tổ chức chất lượng, thành công Hội chợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Trong đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng, tiến độ; căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính (tại văn bản số 15292/BTC-QLĐT) chủ động lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện công việc tại phân khu được giao.
UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) thống nhất phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm. UBND thông báo cụ thể đơn vị chịu trách nhiệm, tên người đầu mối, hotline… trước 10/10.
Các địa phương khẩn trương liên hệ với VEFAC để nhận mặt bằng chậm nhất trong ngày 6/10; đồng thời, chủ động lên phương án thiết kế, dàn dựng, thi công ngay tại phân khu "Thu đất Việt - Sắc nước hương thu".
Khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025
Cũng tại thông báo, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực Chính phủ và các đại biểu tại cuộc họp ngày 2/10, khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến.
Bộ Công Thương chỉ đạo, trực tiếp làm việc, phối hợp chặt chẽ với VEFAC để xây dựng, hoàn thiện thiết kế tổng thể, phân khu và sơ đồ mặt bằng Hội chợ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đủ căn cứ pháp lý. Bộ cũng chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt thiết kế tổng thể, phân khu theo thẩm quyền.
Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với VEFAC thông báo các chi phí phát sinh khác (nếu có) để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán chi phí; đôn đốc các cơ quan, đơn vị vào thi công, bảo đảm thời gian thi công phù hợp với khối lượng triển khai công việc của từng đơn vị.
Bộ Tài chính trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất của Bộ Công Thương về nhu cầu hỗ trợ kinh phí (nếu có), khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chậm nhất vào 10/10, theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
Cụ thể hóa thiết kế từng phân khu, thống nhất nhận diện chung của cả Hội chợ
Cũng tại thông báo, Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương, UBND TP. Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam thống nhất về thời lượng, kịch bản chương trình Bế mạc báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; phối hợp với Bộ Công Thương cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo, đài trước, trong và sau Hội chợ (tổ chức họp báo trước 10 ngày).
Tập đoàn Vingroup và VEFAC khẩn trương hoàn thành Thiết kế tổng thể và sơ đồ mặt bằng các phân khu để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa thiết kế từng phân khu, thống nhất nhận diện chung của cả Hội chợ.
Hai đơn vị rà soát kỹ, chuẩn bị đủ điều kiện hạ tầng để các đơn vị vào thi công dàn dựng và triển khai các hoạt động của Hội chợ; phối hợp, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho nhà thầu vào thực hiện; cung cấp yêu cầu kỹ thuật cho Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý vận hành cơ sở hạ tầng trong thời gian Hội chợ.
Đồng thời, Tập đoàn Vingroup và VEFAC phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hội chợ để phục vụ tốt Nhân dân và khách tham quan.
Thông báo nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện, khi đây là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất (khoảng 3.000 gian hàng), tại Trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m2).
Hội chợ cũng quy tụ thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).
Vì vậy, thông báo chỉ rõ, việc tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 (Hội chợ) với quy mô lớn là rất cần thiết. Đây sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.
Đồng thời, các đơn vị cần nghiên cứu để Hội chợ tương tự sẽ được duy trì tổ chức hàng năm. Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng Đề án có thể tổ chức Hội chợ Mùa Hạ, Mùa Xuân...; không chỉ xứng tầm quốc gia mà còn từng bước vươn tới tầm khu vực, quốc tế.
Hội chợ mùa Thu năm 2025 dự kiến được tổ chức từ ngày 20/10 - 5/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) - công trình nằm trong top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là nơi tổ chức thành công Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh.
An ninh tiền tệ