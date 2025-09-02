Vĩnh Long khởi công nhà máy hơn 2.500 tỷ đồng

Từ năm 2020 đến nay, Furukawa Automotive Systems đã đầu tư và đưa vào vận hành 2 giai đoạn trước của dự án, với tổng vốn trên 86 triệu USD

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giai đoạn 3 của dự án có tổng vốn đầu tư 97,1 triệu USD (tương đương hơn 2.555 tỷ đồng), xây dựng trên diện tích hơn 26.400m2, bao gồm các hạng mục nhà xưởng, công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026 và chính thức đi vào vận hành từ đầu năm 2027. Khi đó, tổng công suất sản xuất của nhà máy sẽ đạt 11.113 tấn sản phẩm mỗi năm, với doanh thu xuất khẩu ước tính trên 200 triệu USD. Đặc biệt, giai đoạn này sẽ tạo thêm từ 2.000 – 2.500 việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Được biết, từ năm 2020 đến nay, Furukawa Automotive Systems đã đầu tư và đưa vào vận hành 2 giai đoạn trước của dự án, với tổng vốn trên 86 triệu USD. Hai giai đoạn này có diện tích xây dựng gần 7ha, sản xuất hơn 7.400 tấn dây điện ô tô, xuất khẩu gần 160 triệu USD, tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động địa phương.

Việc nhà máy mở rộng quy mô sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô, từ đó nâng cao vị thế của Vĩnh Long trên bản đồ công nghiệp cả nước.

Theo phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tích hợp vào quy hoạch tỉnh Vĩnh Long đã được phê duyệt), trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Long được quy hoạch phát triển 9 CCN với tổng diện tích 535,16ha. Trong đó, 3 CCN đã được thành lập với tổng diện tích 151,54ha; các CCN còn lại đang mời gọi đầu tư.

Như vậy, sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long đã quy hoạch phát triển 31 CCN với tổng diện tích 1.655,86ha. Trong đó, 4 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 188,98 ha, gồm: CCN Trung Nghĩa (chuyên ngành năng lượng) diện tích 47,98ha; CCN-TTCN Phong Nẫm diện tích 72ha; CCN Thị trấn - An Đức diện tích 36ha; CCN Tân Thành Bình diện tích 33ha.

Các CCN còn lại đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị mặt bằng và xúc tiến mời gọi đầu tư.