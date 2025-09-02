Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam có thêm 1 chỉ số đáng tự hào: Vượt loạt nước, trên Thái Lan gần 50 bậc, hơn 1 nước ASEAN 112 bậc

02-09-2025 - 13:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là thành tích mới nhất được quốc tế công nhận.

Việt Nam có thêm 1 chỉ số đáng tự hào: Vượt loạt nước, trên Thái Lan gần 50 bậc, hơn 1 nước ASEAN 112 bậc- Ảnh 1.

Mới đây, Việt Nam xếp thứ 38/163 quốc gia, vùng lãnh thổ của Global Peace Index (GPI) 2025 với 1.721 điểm, tăng 3 bậc và cải thiện điểm số so với năm 2024 (thứ 41 – 1.802 điểm). Trong bối cảnh mức độ hòa bình trung bình thế giới tiếp tục đi xuống, bước tiến của Việt Nam là một tín hiệu tích cực về môi trường an ninh – xã hội và ổn định vĩ mô.

Xét trong Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 3 khu vực, chỉ sau Singapore (hạng 6) và Malaysia (hạng 13). Nhóm tiếp theo gồm Timor-Leste (51), Lào (49), Indonesia (48), trong khi Thái Lan (86), Campuchia (87) và Philippines (108) đứng ở nửa sau bảng xếp hạng; Myanmar tiếp tục ở nhóm thấp nhất khu vực với hạng 153. GPI 2025 không có Brunei. Bức tranh này nhấn mạnh vị thế tương đối "hòa bình cao" của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời cho thấy độ phân hóa ngày càng rõ giữa các nền kinh tế láng giềng.

Từ góc nhìn phương pháp, Global Peace Index do Institute for Economics & Peace (IEP) xây dựng và phát hành hàng năm; ấn bản 2025 là lần thứ 19, xếp hạng 163 quốc gia/vùng lãnh thổ theo 23 chỉ báo thuộc 3 nhóm: An toàn & an ninh xã hội, Xung đột trong nước & quốc tế và Mức độ quân sự hóa. Thang điểm của GPI càng thấp nghĩa là càng hòa bình. Đây là bộ chỉ số được giới đầu tư, bảo hiểm, logistics sử dụng rộng rãi để định giá rủi ro môi trường kinh doanh.

Trong bối cảnh toàn cầu, GPI 2025 ghi nhận độ hòa bình bình quân giảm 0,36%, năm thứ sáu liên tiếp đi xuống. IEP đồng thời ước tính tác động kinh tế của bạo lực trong năm 2024 ở mức 19,97 nghìn tỷ USD theo PPP, tương đương 11,6% sản lượng kinh tế toàn cầu - con số cho thấy "chi phí của bất ổn" đối với tăng trưởng và phúc lợi. Việc Việt Nam cải thiện điểm và hạng trong xu hướng xấu đi chung vì thế càng có ý nghĩa.

Ở cấp độ khu vực, Singapore duy trì vị trí rất cao trên thế giới; Malaysia tiếp tục nằm trong nhóm "hòa bình cao". Việt Nam bứt lên trên Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Philippines, phản ánh tương quan thuận giữa ổn định xã hội – an ninh và sức chống chịu kinh tế. Ngược lại, Myanmar vẫn là nước kém hòa bình nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo rủi ro lớn cho đầu tư và thương mại biên giới.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

