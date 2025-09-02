Việt Nam đang vươn lên như một cường quốc kinh tế mới nổi

Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi - Ảnh: VGP/Văn Cường

Trong bài phỏng vấn gần đây với Báo Điện tử Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Trưởng Đại diện UNDP bày tỏ ấn tượng trước hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt kể từ sau công cuộc Đổi mới, khi hàng triệu người thoát nghèo, tỉ lệ đói nghèo giảm mạnh và nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trên 6%.

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò dẫn dắt

Theo bà Khalidi, chính sách mở cửa, hướng tới mô hình kinh tế xuất khẩu đã giúp Việt Nam không chỉ phát triển kinh tế mà còn mở rộng quan hệ với các đối tác.

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng tới 50% kể từ sau Đổi mới, phản ánh rõ nét định hướng lấy con người làm trung tâm. Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện những cải cách đầy tham vọng và quyết tâm, UNDP sẽ luôn đồng hành cùng đất nước trên hành trình hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững và toàn diện.

Về vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, Trưởng đại diện UNDP cho rằng, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò dẫn dắt trong các diễn đàn đa phương, từ cấp độ khu vực đến quốc tế.

Theo đó, Việt Nam đã thể hiện rõ sự ưu tiên cho chủ nghĩa đa phương, nổi bật qua việc tham gia tích cực vào Liên Hợp Quốc, triển khai các Mục tiêu Phát triển Bền vững, tham gia vào nhiều ủy ban, trong đó có Hội đồng Nhân quyền; ký kết và thực hiện các hiệp định quốc tế như Thỏa thuận Paris; đồng thời cử lực lượng, kể cả nữ quân nhân, tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vai trò dẫn dắt và đóng góp quan trọng vào việc khẳng định vị trí trung tâm của chủ nghĩa đa phương trong khu vực.

Đề cập đến sự hỗ trợ mà UNDP sẽ dành cho Việt Nam trong thời gian tới, bà Khalidi cho biết, định hướng chung sẽ dựa trên chính tầm nhìn phát triển của Việt Nam, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất là phát triển xanh và bền vững, bao gồm hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai là phát triển khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm giúp hội nhập với thị trường toàn cầu và tham gia vào các chuỗi cung ứng ổn định.

Thứ ba là nâng cao hiệu quả quản trị, trong đó chú trọng thúc đẩy quản trị địa phương, gắn kết nguyện vọng của người dân với dịch vụ công, cải thiện khả năng tiếp cận công lý; đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong các cơ chế nhân quyền cũng như tăng cường hòa nhập xã hội, đặc biệt đối với người khuyết tật, cộng đồng LGBT và phụ nữ trong đời sống chính trị.

'Tôi cảm thấy mình gần như là một người Việt Nam'

Trong thông điệp gửi đến nhân dân Việt Nam, Trưởng Đại diện UNDP cho biết, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cùng với thời điểm Liên Hợp Quốc được thành lập. Hai bên cùng chia sẻ những giá trị chung về phẩm giá, đoàn kết, bình đẳng và quyền con người.

Bà Khalidi chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh và bày tỏ mong muốn người dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời khẳng định niềm hân hoan khi được đồng hành cùng nhân dân trong các hoạt động kỷ niệm trọng đại này.

"Tôi cảm thấy mình gần như là một người Việt Nam vậy. Tôi cảm nhận được sự lan tỏa của lòng yêu nước dạt dào trên mọi con phố và tràn đầy tự hào, niềm vui khi thấy nhân viên, người dân ai cũng ăn mặc đẹp, khoe sắc màu, cùng nhau trải nghiệm hành trình tuyệt vời của đất nước mình. Tôi thực sự rất vinh dự và may mắn khi làm việc tại một quốc gia như Việt Nam", đại diện UNDP chia sẻ./.



