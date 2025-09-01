Hàng ngàn công nhân thi công xuyên lễ 2/9 trên các công trình trọng điểm

Trong khi nhiều người nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại các đại công trường trọng điểm quốc gia tại Đồng Nai như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3 – đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh (Đồng Nai), hàng chục nghìn công nhân và kỹ sư vẫn tất bật làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện dự án sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn cao điểm với gần 14.000 nhân lực và khoảng 3.000 thiết bị, máy móc hoạt động trên công trường. Các hạng mục đều được triển khai đồng loạt, chia thành hàng trăm mũi thi công theo chế độ "3 ca, 4 kíp".

Nhà ga hành khách – hạng mục quan trọng nhất – đã hoàn tất kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng nổi. Công tác lắp đặt kết cấu thép, hệ khung vách kính, hoàn thiện trần, nền và ốp lát đang được gấp rút triển khai. Các hệ thống kỹ thuật như xử lý hành lý (BHS), dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành... cũng đang được lắp đặt.

Hàng ngàn công nhân làm xuyên lễ tại đại công trường Dự án sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: Đ.T.

Ngoài ra, hơn 3.300 nhân lực đang tập trung thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống kỹ thuật, hồ điều hòa, tuyến thoát nước, cấp điện, đường giao thông và cầu cạn nội cảng.

Đại công trường Dự án Sân bay quốc tế Long Thành. Ảnh: M.T.

Một loạt gói thầu lớn khác như hệ thống nhiên liệu, sân đỗ tàu bay, đường cất hạ cánh thứ hai, nhà ga hàng hóa… cũng đang được tăng tốc, với mục tiêu hoàn thành cơ bản toàn bộ dự án vào ngày 19/12/2025, đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Còn tại Dự án Thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3 – đường Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh không khí thi công cũng không kém phần khẩn trương.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, các nhà thầu đã huy động hàng trăm nhân lực và thiết bị, triển khai thi công suốt kỳ nghỉ lễ.

Các công nhân và các phương tiện máy móc đang thi công tại gói thầu số 9 - XL, km20 + 000 đến km 23+000 thuộc Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: P.N.

Ghi nhận của phóng viên tại nút giao Võ Nguyên Giáp – cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao Phùng Hưng – cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày 31/8, các phương tiện máy móc vẫn đang hoạt động liên tục, khẩn trương.

Theo các nhà thầu, thách thức lớn nhất hiện nay là thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy vậy, các nhà thầu khẳng định sẽ tăng cường thiết bị, nhân lực để bù lại và vẫn duy trì hình thức làm việc "3 ca, 4 kíp".

Nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: P.N.

Trước tình trạng một số gói thầu chậm tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm người và thiết bị, thi công liên tục để đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.